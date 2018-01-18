瑞聯銀行公布2017年全年業績

2017 年全年淨利為 2.204 億瑞士法郎，比 2016 年的 1.764 億瑞士法郎成長 25%(即 4,400 萬瑞士法郎)。 ．成本 / 收入比率由 2016 年全年的 67.9% 下降至 64.1%，反映本行盈利強勁成長。



．管理資產總值達到 1,253 億瑞士法郎，比 2016 年的 1,183 億瑞士法郎增長 5.9%。



投資獲得回報



金融市場牛市暢旺有助於推動集團收入，由 2016 年的 9.346 億瑞士法郎攀升至 10.45 億瑞士法郎。收入上升主要由於投資諮詢與全權委託管理組合的私人客戶資產顯著成長，帶動收費和佣金收益上揚 14.2%，以及利息收入因美元利率調升等因素而增加 10.1% 至 2,500 萬瑞士法郎。



營業支出仍在受控水平，由 2016 年的 6.347 億瑞士法郎上升 5.5% 至 2017 年的 6.696 億瑞士法郎，此增幅主要反映全面整合 Coutts 在亞洲區業務的影響 (於 2016 年 4 月完成)，包括在區內增加招聘；另外亦由於監管合規的成本上漲和重大投資於數位化服務。



未扣除負債準備的營業收入由 2016 年的 1.919 億瑞士法郎增長 41.4% 至 2017 年的 2.712 億瑞士法郎。資產管理部旗下產品及推出其他創新投資服務帶來強勁回報，帶動經紀和諮詢業務擴展，是推升未扣除負債準備的營業收入的主因。



理想業績使本集團在 2017 年顯著獲利，淨利由 2016 年的 1.764 億瑞士法郎成長 25%，至 2017 年的 2.204 億瑞士法郎，而成本 / 收入比率亦由 2016 年的 67.9% 下降至 2017 年的 64.1%。



截至 2017 年 12 月 31 日，管理資產總值為 1,253 億瑞士法郎，相比上一個財政年度 (截至 2016 年底為 1,183 億瑞士法郎) 成長 5.9%(即 70 億瑞士法郎)。金融市場攀升，配合機構投資人的淨流入資金 (25 億瑞士法郎) 及來自新興國家私人客戶的新資金擴展，足以抵銷非歐洲地區為主的客戶因最新一期稅務調整而流出的資金。



瑞聯銀行行政總裁 Guy de Picciotto 表示：「儘管經濟情況正面和金融市場上揚，是造就本集團業績亮麗的部分原因，但也足證我們在過去數年的努力和投資成果，尤其是亞洲業務。有利的經濟格局配合瑞士銀行業健康穩固，讓我們在 2017 年創出佳績。」



基礎因素穩健



至 2017 年底，本集團的資產負債表總計為 320 億瑞士法郎，比 2016 年末的 308 億瑞士法郎增加 12 億瑞士法郎。一級資本比率達到 27.4%，遠高於《巴塞爾協議 III》(Basel III)及瑞士金融市場監督管理局 (FINMA) 的最低要求。



瑞聯銀行審慎管理資產負債表的表現，從其短期流動資金比率達到 278.4%，相當於《巴塞爾協議 III》最低要求的 2.8 倍也可見一斑。



瑞聯銀行是業內資本實力最雄厚的銀行之一，也具備所需的各種實力，為私人及機構客戶拓展旗下財富管理業務。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』