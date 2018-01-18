南韓央行總裁李柱烈：加密貨幣不是合法貨幣

香港電台網站今 (18) 日報導， 南韓監管當局表示，考慮關閉所有虛擬貨幣交易所，並快將就加密貨幣監管作出決定，不過，政府內部對加密貨幣的看法分歧大。

南韓央行總裁李柱烈提到，南韓央行的立場來看，加密貨幣並非合法貨幣，此外，他認為，虛擬貨幣價格上升不太可能讓金融系統不穩定，他並提到，現在評論當地虛擬貨幣交易熱潮對經濟的影響，是言之過早。

李柱烈是在上午南韓的金融貨幣委員會全體會議談到關於加密貨幣的看法，新浪財經今 (18) 日援引韓聯社報導，在該會議上，南韓央行並決定維持基準利率 1.50% 不變。

分析認為，目前升息壓力並不大。物價漲幅不高，韓元持續走強拉低物價，加上家庭負債規模大，因此現階段還不宜升息。 南韓央行總裁李柱烈並預計 2018 年經濟成長率將增長 3%，通膨預測則降至 1.7%。

南韓央行去年 11 月 30 日上調基準利率 0.25 個百分點，這是央行時隔 6 年 5 個月升息。金融市場已預測央行此次會維持利率。在上次升息後，央行也持保守態度，其間南韓央行總裁李柱烈多次表示將慎重決定是否再次升息。

環球外匯網 16 日報導，星展銀行 (DBS) 分析師馬鐵英表示，「2017 年第四季經濟增長勢頭放緩，以及消費者物價指數 (CPI) 升幅回落至 2% 下方，都降低韓國央行 11 月升息後馬上再次行動的必要性。」

1 月 18 日的會議將是南韓央行行長李柱烈 3 月 31 日任期屆滿前的倒數第二次會議。央行貨幣政策委員會其他六位成員的任期各不相同。

馬鐵英在被問及李柱烈任期結束是否會影響今年貨幣政策時這樣回答，「預計這 (李柱烈任期結束) 不會導致韓國央行決策發生重大改變。過去 10 年經驗表明，韓國央行決定利率時完全依照產出缺口和通脹情況，即便是在央行領導層發生變化的情況下。」