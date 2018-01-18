波蘭開發國家版加密貨幣 Digital PLN

FX168 財經報導，據 Finance Magnate 周三 (17 日) 報導，波蘭正成為最積極開發區塊鏈技術的歐洲國家之一。由波蘭數位部贊助的波蘭區塊鏈技術加速器（PATB）公布其團隊之一正在致力於開發一種數位化的國家加密貨幣，名為 Digital PLN (dPLN)。 這一項目的預算共計 1240 萬波蘭茲羅提，目前波蘭區塊鏈技術加速器已經由國家研發中心處獲得 1000 萬波蘭茲羅提的資金。

該項目發起者 Krzysztof Piech 教授及其率領的 Lazarski University 團隊正在進行相關工作。該團隊已經開發了 dPLN 的基礎版本，目前正研究更加先進的版本，並計劃在兩周內開始軟體測試。

身兼波蘭區塊鏈技術加速器主席的 Krzysztof Piech 教授表示：「我們已經創建了一種加密貨幣，並去除了其中的投機特性。我們想要給我們的經濟帶來一種非盈利貨幣，它並不需要昂貴的基礎設施建設，且可以超安全地應用於交易。」

另外，為了去除這種非集中化貨幣的匯率風險，創建者可能將其與波蘭茲羅提掛鉤，每 100 個單位的 dPLN 相當於 100 個單位的波蘭茲羅提。但要啟動這一進程，需要政府的批準。

目前波蘭政府正在層層審查這一項目，以確保其同時符合波蘭和歐盟法規。根據目前的法規，該貨幣不能匿名交易，且需對監管機構完全透明，這些特性與現行的加密貨幣都不盡相同。

Krzysztof Piech 教授聲稱，其它一些國家也將在 2018 年發行基於區塊鏈的國家數碼貨幣，而波蘭的 dPLN 將可與世界上各種外匯進行兌換。 該團隊還曾經探索建立非集中化銀行的選擇方案，但由於司法複雜性，這類機構的實現將非常困難，因此最終被放棄。

Krzysztof Piech 教授補充說： 「 我們曾設想過基於區塊鏈的銀行系統，其操作成本可以節省 35%。通過使用分布式數據庫，你可以安全保存所有的股權或重要文件。 」