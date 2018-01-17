韓國20多萬民眾向青瓦台請願 別讓加密貨幣的美夢破碎

加密貨幣最大的市場韓國，傳出韓國監管部門正在收緊加密貨幣的交易， 韓國財政部長金東兗接受外媒採訪時稱，關閉加密貨幣交易所仍然是個選項，但需要先由各部進行「嚴肅」的討論。韓國司法部已經表示，關閉加密貨幣交易所的法案是必要的，不過某些部門擔心副作用。

然而，該消息引發韓國民眾的不滿，新浪美股今 (17) 日援引 CNBC 報導指出，韓國一場反對政府對加密貨幣實施嚴格監管的請願活動正在民間轟轟烈烈展開，目前已有數十萬人在請願書上簽名。

報導指出，2017 年 12 月 28 日在韓國總統府網站上遞交請願書以來，截至周二上午已有 212700 人簽字。根據韓國政府的相關規定，如果一場請願活動在 30 天內募集到 20 萬人以上的簽名，政府官員必須作出回應。

這份請願書的匿名作者寫道：「我們的人民因為虛擬貨幣而實現了一個他們在韓國從未擁有過的美夢。人民不愚蠢…… 之所以投資虛擬貨幣，是因為它被認為是第四次革命。」

這份請願書對韓國政府近期針對加密貨幣採取的一系列行動表示反對，包括禁止匿名帳戶交易。 請願書中還寫道： 「 不過，在當前形勢下，我希望經濟不會因為不合理的監管而出現下滑。 」官方數據顯示，韓國 15 歲至 29 歲年輕人的失業率目前高達 9% 左右，是全國平均水平的近三倍。與年長者相比，韓國年輕人普遍對數位貨幣更感興趣。

過去幾周，韓國當局越來越明確地暗示，將努力限制數位貨幣的投機活動。此前有報導稱，韓國司法部正準備一項議案，計劃全面禁止通過交易所進行加密貨幣交易。 不過，韓國總理李洛淵周二表示，關閉數位貨幣交易所必須首先獲得韓國國會的批準。

據韓聯社報導，金融當局有關負責人今 (17) 日晨間表示，在對韓國商業銀行進行檢查的過程中，發現了 「 蜂巢帳戶 」 （即偽裝成法人運營資金或法人管理的虛擬賬戶）的交易所帳號中存在匿名和洗錢等有可能違反現行法律的問題，因此監管當局表示會將問題帳號加入黑名單，並對此採取有力措施。

同時他們計劃，以檢查結果為基礎，在下周內制定出與加密貨幣相關的反洗錢指導方針，並將其反映在實名制認證系統中，這一方案最早將於 1 月末開始運行。據了解，目前韓國金融當局正在推進關於加密貨幣交易所反洗錢義務的《特定金融信息法案》修正案。