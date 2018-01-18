〈房產〉去年Q4北市新成屋及預售屋價持平 尚未見反彈趨勢

依住展雜誌統計，北台灣各縣市去年第 4 季新成屋、預售屋房價跌多漲少；其中，新北市、基隆與宜蘭地區房價走弱，桃、竹地區逆勢反彈，台北市則開出平盤，但未見反彈趨勢出現，整體房市盤整修正的趨勢依舊未變。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，北台灣房價還是維持盤整修正的形態，但波動幅度越來越小，每個縣市單季波動幅度不超過 3%、年度波動幅度不超過 4%。由於房價變動幅度極小，買、賣雙方處在一個互磨耐心的階段，賣方不願再大降，買方則不想多加價，預料這種拉鋸的心態未消失前，房市仍難走出盤整的格局。

最受關注的台北市新成屋及預售屋房價表現方面，去年第 4 季價格維持在每坪 83.3 萬元，維持與前一季相同水準，但觀察近一年來北市新成屋及預售屋房價還是呈現下跌的，估計年跌幅約 0.72%。

何世昌分析，北市去年第 4 季房市算是無風無雨的一季，單季買氣不差、新增供給量並不大，又鮮少有新的讓利案出現，建案削價競爭的壓力降低，價格戰暫時休兵，房價度過風平浪靜的一季。從北市近一季，乃至於近一年的房價變化來看，價格確實是止穩了，跌幅並未再擴大，但仍看不到強勁反彈的訊號。

去年第 4 季新北市新成屋及預售屋房價為每坪 38.5 萬元，較前一季每坪小跌 6000 元，季跌幅約 1.53%，年跌幅約 3.02%；新北市去年第 4 季新成屋及預售屋房價創下近年新低，主要是新興重劃區讓利風潮盛行，降價案大舉推出，帶動周邊區域房價修正，尤其是板橋江翠北側、土城暫緩發展區最為顯著。