威剛多角布局衝進電動車 電競、機器人下半年發酵

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 除在記憶體領域穩步發展，更積極多角化布局，包括電競、工控、車用電子、AI 機器人，預計將在今年下半年陸續發酵，新事業體「威剛動力」則是進軍馬達事業領域，推出電動載具動力系統解決方案，衝刺電動車市場；法人估威剛去年可望賺進 1 個股本，現金股利上看 8 元。

威剛去年 12 月合併營收 25.52 億元，月減 13.3%，年增 12.65%，第 4 季合併營收 82.28 億元，季增 0.84%，為全年單季高點，累計去年全年合併營收 322.25 億元，年增 38.8%，創近 4 年來新高。

威剛看好 DRAM 市場仍將持續缺貨，價格仍維持漲勢，至於 NANDFlash 部分，第 4 季旺季價格高點過後，預期今年第 1 季整體供需將出現轉變，威剛自結前 11 個月稅前盈餘 24.17 億元，年增 78.4%，每股稅前盈餘 10.51 元，法人看好今年全年獲利可望超過 1 股本，挑戰 8 年來新高，現金股利則可望倍增，上看 8 元。

展望今年，威剛強調，在電競、雲端及資料中心應用依舊快速成長下，持續看好今年全年 DRAM 市況仍將有不錯表現；NAND Flash 雖然面對淡季壓力，但價格可望先跌後穩，且有助於帶動終端市場需求回溫。

威剛指出，除在記憶體領域穩步發展，已積極布局電競、工控、車用電子、AI 機器人，預計都將在今年下半年陸續發酵，且帶動本業記憶體、SSD、行動電源等產品大幅成長。

威剛同時宣布進軍馬達事業領域 ，威剛動力在 1 月 17- 19 日亞洲最大「日本國際電動車暨油電混合車技術展」展出電動載具動力系統解決方案，透過馬達及驅動器整合優勢，展現全車整合動力系統及馬達客製化能力。

威剛今 (18) 日股價以 73.4 元開高，一舉站上 5 日線及月線，一度拉升至 73.8 元，盤中漲幅 1.1%。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：威剛日盛 76 購 01 (733537-TW)、威剛永豐 76 購 01 (733594-TW)、威剛元富 76 購 01 (733862-TW) 等。