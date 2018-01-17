谷歌悄然返華 中國大陸第三個辦公室落地深圳

摘要：美國 TechCrunch 援引一份內部電郵稱，繼京滬之後，谷歌在深圳開設中國大陸辦公室。一位谷歌發言人介紹，該辦公室主要負責快速執行服務類工作。近日，谷歌地圖網頁在國內已可以正常訪問。

越來越多的跡象顯示，八年前退出的谷歌正低調重返中國大陸。

美國科技網站 TechCrunch 周三援引一份內部電郵報導稱，谷歌悄然開設中國大陸地區第三家辦公室，落址深圳。

對此，一位谷歌發言人在一份聲明中予以確認：「我們在深圳有很多重要的客戶和合作夥伴。我們設立這個快速執行類辦公室（e-suite office）是為了能夠和他們更好地進行溝通和合作。」

這表明，谷歌在大陸的硬體和廣告業務正日益增長。TechCrunch 評論稱，設立深圳辦公室也反映出谷歌在斥資 11 億美元收購 HTC 手機業務之後的立場。

就在一個月之前，谷歌宣布其在中國大陸的第一家人工智慧（AI）實驗室在北京成立。這表示谷歌睽違七年後正式重返中國。

谷歌在上海的辦公室已運行多年。京滬兩地辦公室主要是工程師和銷售人員。

近日，谷歌地圖網頁在中國已可以正常使用，無論是 2D 地圖模式還是衛星地圖模式，谷歌地圖加載都十分流暢。

谷歌總部發言人周一表示，谷歌地圖網頁版實際上在過去幾年在中國都可以使用。不過，谷歌地圖在安卓商店或蘋果應用商店並沒有任何官方 APP 供中國用戶使用。

2010 年 3 月，谷歌宣布關閉在中國大陸市場搜尋服務，並將搜尋服務由中國內地轉至香港。自此，谷歌各項業務開始撤出中國大陸市場。

此後八年間，中國的行動網路、智能終端設備及其服務行業高速發展，甚至呈現出爆炸性增長勢頭。中國的網路市場規模當前是世界第一，特別是行動網路。

這可能是谷歌希望重返中國大陸市場的主要原因。公司首席執行官 Sudai Pichai 曾在 2016 年表示，「谷歌是為每一個人服務的， 這一點對中國也適用，我們也希望服務於中國用戶。」

這兩年穀歌似乎正加速啟動重返大陸的計劃。其在京滬的辦公室雇員快速增加。The Information 近期在一份報告中指出，谷歌加大了在中國市場硬體業務上的努力。上海辦公室的硬體工程師數量已從一年前的 20 人左右增加至 100 人以上，兩地雇員總量如今為 600 人左右。深圳辦公室的最終規模或達 300 人。

『新聞來源／華爾街見聞』