騰訊(00700-HK)ADR續旺 港交所(00388-HK)回匯控(00005-HK)醒

美股3大指數收市齊創新高，港股ADR指數亦緊隨向上，按比例計算收報32,244點，升260點或0.81%。
港股昨日昨日騰訊(00700-HK)和港交所(00388-HK)發力下，恆指終成功突破2007年的日內歷史高位31958點，再創歷史新高。港股ADR指數走勢勇，港股今日再創高位並非難事。
騰訊控股ADR續走旺，收報452.83元，較港收市升3.83元；不過，港交所(00388-HK)ADR收報295.14元，跌0.46元。
港交所ADR回一回，匯豐控股(00005-HK)好醒，ADR收報86.97元，較港收市升1.92元；中人壽(02628-HK)ADR收報26.3元，較港收市升0.1元。
近日資金追捧內銀股，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.25元，較港收市升0.06元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.99元，較港收市升0.05元。
中海油(00883-HK)ADR收報12.42元，較港收市升0.06元；中石油(00857-HK)ADR收報5.87元，較港收市升0.05元；中石化(00386-HK)ADR收報6.5元，較港收市升0.06元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報79.26元，較港收市升0.11元；聯通(00762-HK)ADR收報11.11元，較港收市升0.05元；中電信(00728)ADR收報3.79元，較港收市升0.01元。
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