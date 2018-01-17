【港股解碼】蘋果的狗年：氣數未盡 照舊非我莫屬

蘋果2018一季度財報將發布 iPhone X銷量成焦點

剛剛慶祝iPhone十周年的蘋果公司即將迎來2018財年第一季度財報的發布，由于這是其十周年紀念版上市後的第一個季度，所以這次財報備受關注。

據悉，財報發布的時間是美國東部時間2月1日，屆時一同公布的還有iPhone X的銷量，以及iPhone 8/8 Plus在節日期間的銷量。

根據蘋果發布的指導性業績預期，該公司的第一財季營收將處在840億美元~870億美元之間，毛利率38%左右。即使這次營收僅爲下限的840億美元，依然創下了其曆史最高單季紀錄，要知道去年的第一財季營收只是784億美元。

總的來說，10年過去了，iPhone依然是科技産品市場上的一顆明星，根據《今日美國》的報道，蘋果在2017年賣出了2.23億部iPhone，高于2016年的2.11億，獲得了年度科技産品暢銷榜的冠軍，iPhone X依然在上市後獲得了消費者的好評，而三星的Galaxy S8和Note 8排名第二，售出了3300萬部，相差甚遠，第三和第四各爲銷量2400萬台的亞馬遜Echo和2000萬塊的Apple Watch。

圖爲2017年最暢銷科技産品排行榜圖源：《今日美國》（USA TODAY）

手機行業：iPhone利潤率依舊鶴立雞群

iPhone不僅是款出類拔萃的科技産品，從手機行業的市場需求來看，雖然定價較高，但依然是個需求量很大、可替代程度很低的“時尚代言人”。

全球範圍內，iPhone已擁有超過10億用戶，而且忠實度很高，較少有用戶在使用iOS之後還會對Android系統産生興趣。

通過利潤率可以簡單判斷出企業的增長後勁，蘋果手機的利潤率相比前兩年已有所下滑，但依然能占據手機業總利潤的半壁江山。

根據市場研究機構Counterpoint近日對2017年三季度各手機廠商的利潤調查結果，蘋果手機單台的利潤高達151美元，是三星的5倍，是中國廠商均值的近14倍。縱向對比而言，蘋果手機利潤的行業占比已經由2016年三季度的85.9%下降到2017年同期的59.8%，反應出其他手機品牌的影響力在“緩慢擴大”，但iPhone的王者地位依舊穩固。

圖爲2017年三季度各手機廠商行業利潤占比圖源：Counterpoint

在這份調查中，三星單台手機利潤爲31美元，華爲、Oppp、Vivo各爲15、14、13美元，中國的手機廠商利潤占比相比前兩年已經有了明顯提升，這三位“主力”合力拿下行業12%的利潤，前景可觀。值得一提的是，三星 2016 年因爲電池爆炸事件幾乎沒有利潤，而 2017年三季度利潤獲得了近 26% 的市場占比，值得尊敬和學習。

這是核心競爭力IOS和Android的對決

本質上，如果同樣是一部5000元的iPhone和Android手機，硬件配備的垂直差異有限，包括攝像頭、內存、電池容量在內，這方面的技術由于供應商、生産商的交叉因此都是相互滲透的，很難拉開差距，所以區別就聚焦在兩者的水平差異，也就是IOS和Android系統的競爭。

分析認爲，蘋果手機的利潤率高主要在于IOS系統比較封閉、品牌溢價高，從而在與供應商議價時可以表現強勢，反觀其他品牌，種類成百上千，但清一色的安卓和“仿安卓”系統，真正的核心技術很少，加上低端機型較多，所以利潤率較高的高端安卓機的利潤率也被拉低了，所以高端的Galaxy S8或華爲Mate10不能代表整體的三星或華爲兩座山的海拔，但iPhone的老款機型已經停産或大幅減産，生産主要聚焦近兩年新上市的高端機型，因此，新款的價格有多高，iPhone 的整體海拔就會有多高。

Android不服要上位，還需任重道遠。

蘋果依舊，狗年吉祥！

作者：張欣然

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