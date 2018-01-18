美股盤中─企業季報優於預期 道瓊上漲近160點

幾家美國大型企業公布季報較預期強勁，美國股市週三上漲。道瓊上漲近 160 點。

台北時間 00:03

道瓊工業平均指數上漲 110.73 點或 0.43% 至 25903.59。

Nasdaq 指數上漲 26.03 點或 0.36% 至 7249.72。

S&P 500 指數上漲 8.76 點或 0.32% 至 2784.96。

目前為止，財報季表現強勁。上週五為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，69% 每股獲利高於預期，85% 營收高於預期。

分析師說，財報季初期屬利多，預期 2018 年企業獲利強勁。股市強勢的趨勢依舊持續。

週二，美國股市收低，走勢大幅反轉。道瓊收低 10 點，盤中一度大漲 283 點，並首度突破 26000 點大關。

由於擔憂政府關門，美國股市週三因而反轉。國會需要在週五結束前，通過一項支出法案，才能避免政府關門。

分析師說，投資人擔憂美國股市漲勢太快，漲幅太大，政府關門的可能性因而造成衝擊。這次回檔是頭腦冷靜的表現，不希望在沒有理由的情況下，讓投資人追高股市。

海外股市方面，歐洲股市小幅上揚，Stoxx 600 指數上漲 0.1%。在亞洲，日經指數下跌 0.4%。