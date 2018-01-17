湯森路透公布全球科技公司前100強名單

湯森路透 (Thomson Reuters) 今天公布入選其首個全球科技領導者前 100 強 (Top 100 Global Technology Leaders) 排行榜的全球前 100 名科技公司，上榜的均為業內在營運上最為完善、財務上最為成功的科技企業。



全球科技領導者前 100 強排行榜是業內首個對當今領先的科技公司進行的全面評估，該排行榜利用 28 個數據點算法，對企業在當今複雜商業環境中，不懈追求卓越的水平進行客觀的評定。所採用的評估方法涉及八大表現領域：財務、管理層與投資者信心、風險與彈性、法律合規、創新、員工與社會責任、環境影響和聲譽。正在申請專利的評估方法由湯森路透實驗室 (Thomson Reuters Labs) 開發。



湯森路透科技業務集團全球董事總經理 Alex Paladino 表示：「在面對競爭、監管、法律、財務、供應鏈及各種其他商業挑戰時，科技企業還是能夠以非常快的速度開展業務。他們在財務上的成功常常會讓人們看不到他們在營運上面的完善，這使得很難發現那些能夠真正生存下來迎接未來的科技企業。透過評選全球科技領導者前 100 強，我們找到了能夠評選出 21 世紀科技行業領軍者的獨一無二的數據點。在此向入榜的企業表示祝賀。」



全球領先的科技企業：



1. 上榜公司的表現明顯高出湯森路透商業分類中的其他 5000 多家科技企業。



2. 在年度股價變動方面，上榜公司的表現較那斯達克 (Nasdaq)、標普 500 指數(S&P 500) 和摩根士丹利資本國際全球指數 (MSCI World indices) 分別高出 3.91%、4.04% 和 7.1%。



3. 在年度研究開發投資、員工變化百分比和收入變化百分比等其他領域，上榜公司的表現高出全球指數。



4.45% 的上榜公司總部位於美國；上榜公司數量第二多的國家 / 地區是日本和台灣，各自有 13 家企業上榜。



5. 排行榜既包括 Alphabet、亞馬遜 (Amazon)、Apple 和微軟(Microsoft) 等領軍企業，也包括 HPE、Nvidia、Symantec(賽門鐵克)和 VMware 等新秀。







在全球科技領導者前 100 強中排名前 10 的公司包括微軟、英特爾、思科、IBM、Alphabet、蘋果、台積電、SAP、德州儀器、埃森哲。







湯森路透策略總監 Brian Scanlon 則表示：「入選全球科技領導者前 100 強排行榜的企業是那些將能推進未來科技發展的公司。我們向他們致敬。」



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』