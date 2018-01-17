宿遷廠遭指不合蘋果標準 可成澄清非事實

蘋果 (AAPL-US) 機殼供應商可成 (2474-TW) 遭指稱，宿遷工廠發現有關職業健康與安全、汙染、工時安排的重大議題，違反蘋果供應商行為準則，也沒有符合可成公開聲稱的標準，可成在今日凌晨發布重大訊息回應，強調確實遵守所有法律規定或供應商行為準則，有關環保、勞工、安全、訓練等方面的指控均非事實。

可成表示，公司一直非常關注環保與勞工的相關議題， 並皆遵守蘋果 (Apple) 供應商行為準則，且每一年持續精進。

針對本次外部所提出的幾項議題，可成表示，公司立即展開內部全面與完整的審查，確實遵守所有法律規定或供應商行為準則，並確認所有有關環保、勞工、安全、訓練等方面的指控均非事實。

可成表示，2017 年宿遷子公司被江蘇省政府評定為環保信用評價綠色企業，並獲綠色企業為五大等級中之最佳評等，公司更訂下在 2018 年底前，所有蘋果 (AAPL-US) 產品線皆採用 100% 再生能源的積極目標。

可成表示，公司即將在現有廠區旁購置新的土地，新的宿舍將在明年啟用，目前現有宿舍已符合當地標準，公司也將持續精進員工居住環境。對於部分機構持續在沒有法令與事實根據下提出指控感到遺憾，但公司仍會不斷地提高在企業社會責任方面的表現。