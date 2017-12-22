Google已長大成人 「監護人」施密特功成身退

Google 母公司 Alphabet 21 日發布了一則簡短的消息，宣布公司執行董事長艾瑞克 ‧ 施密特（Eric Schmit）將不再擔任此一職位，這一決定將於 2018 年 1 月的董事例會上正式生效，他仍將作為董事會一員，向公司提供技術諮詢。

施密特本人隨後也在個人推特上宣布了這一消息，他表示，在擔任 Google 10 年首席執行官和 7 年執行董事長後，自己已經迫不及待想要立即投入最新的科學、技術和慈善事業領域。

這一決定並不讓人感到意外。事實上，近年來，施密特在 Google 內部的角色已經逐漸淡化，在 2011 年卸任首席執行官一職後，施密特主要從事 Google 對外關係維護，作為 Google 的「大使」，依靠他在政界和商界深厚的人脈資源，扮演 Google 在科技界之外的代言人角色，今年初川普當選美國總統，對與民主黨陣營多年友好的施密特是一個不小的打擊。

過去，施密特曾被看作是年輕 Google 的「成人監護人」，作為一個曾在 IT 界有著豐富管理經驗的專業經理人，施密特幫助 Google 的兩位創始人，共同將谷歌從一家創業公司，打造為科技巨頭，但隨著 Google 的不斷成長和壯大，施密特在 Google 內部的角色也在發生更迭，成熟的 Google 已經不再需要監護人這樣的角色。

在施密特淡出的同時，新生代 Google 高層主管也開始崛起，其中包括從 Google 內部脫穎而出，擔任首席執行官的 Sundai Pichai，以及從華爾街空降，幫助實現架構調整和重塑財務紀律的 Ruth Porat。

Google 的「監護人」

最早發源於史丹佛校園的 Google，憑藉獨特的網頁搜尋排序技術，吸引了最初一批風投的關注，成立後的第二年，兩名創始人 Larry Page 和 Sergey Brin 開始實驗關鍵字搜尋的廣告商業模式，業務隨之出現了出人意料的成長，僅兩年時間，Google 的收入就從零變成了 1 億美元。

兩名年輕的創始人意識到，Google 已經是一樁大生意了，而毫無商業管理經驗的他們，已對飛速成長的業務有些無所適從，風投建議他們尋找一個在這方面擁有豐富經驗的人，幫助 Google 在快速成長過程中不至於失控。

當時擔任軟體公司 Novell 首席執行官的施密特，成為這一角色的絕佳人選，他是個既有技術背景，又懂商業運作的精明商人，對於兩名年輕的 Google 創始人來說，施密特是既能聽懂他們在做什麼，又能幫助他們在商業上取得成功的成熟經理人。

2001 年年初，施密特正式擔任 Google 董事長並在半年後兼任首席執行官，他在內部與兩名創始人共同承擔每日業務營運的職責。

施密特到來之初，不可避免地經歷了與年輕創業團隊的文化磨合過程，在一次採訪中，施密特透露了剛來到 Google 時，他作為 CEO 甚至需要與其他同事共用一間狹小的辦公室。

幸運的是，施密特與兩名創始人的合作關係十分順利，Google 的業務繼續發展壯大，並在 2004 年，施密特加入後的第三年，成功實現上市，當時，施密特與兩名創始人同意三人將在 Google 共同工作 20 年直到 2024 年。

在一次共同接受採訪時，Sergey Brin 說，施密特對 Google 來說，就像是「成人監護人」。

在接下來 7 年中，施密特一直被外界視作「監護人」角色，直到 2011 年，Google 宣布創始人 Larry Page 擔任首席執行官，施密特僅擔任執行董事長一職，在個人推特上，施密特稱，「Google 已經不再需要成人監護了。」

在施密特擔任 Google 首席執行官期間，Google 在成為搜尋引擎巨頭的同時，不斷擴張自己的業務版圖，進入了地圖、郵件、線上影音、以及智慧型手機等領域。從上市之初的 200 多億美元到 2011 年施密特卸任首席執行官，Google 的市值已經成長了 10 倍。

新生代高階主管的崛起

隨著施密特宣布 Google 已經「長大成人」，這家公司實際上早已成為科技業舉足輕重的力量，它的任何決定已經可以影響到十億量級以上的人群，無論在行業內外，Google 已經大到難以被人忽略，此時，如何處理好外部關係，成為與發展業務同等重要的事，卸任 CEO 的施密特自然而然就成為這樣的角色。

隨著他不再負責 Google 的日常經營業務，施密特的工作重心開始放在處理 Google 大小外部事物上，維護與行業、政府之間的關係，他待在華盛頓特區的時間，甚至比待在 Google 總部的時間還多，成為實際意義上的代言人。

Google 長年來是美國民主黨最大的贊助者之一，還花費了大筆資金用於政治遊說。2016 年，Google 資助民主黨候選人希拉蕊的競選，並提供技術支持。然而，希拉蕊卻未能獲勝。

2015 年，Google 進行了重大架構重組，在公司的上層再建立一個名為 Alphabet 的控股母公司，基於這樣的架構，將 Google 賺錢與不賺錢的業務區隔開，把業務和財務梳理得更清晰。

伴隨著業務的不斷擴張和架構調整，施密特在 Google 內部的角色也越來越被淡化，與此同時，是 Google 新一代高階主管的崛起，這其中，既有目前擔任首席執行官的 Sundai Pichai，也有 Alphabet 首席財務官 Ruth Porat。

Pichai 自 2004 年加入 Google，先後負責過 Chrome 瀏覽器，郵件、地圖等重要業務，2013 年起，他又開始負責當時最為重要的安卓業務，2015 年，掌管多個重要業務的 Pichai 在架構調整後，順理成章地成為首席執行官，今年 7 月份，他又被納入 Alphabet 董事會，成為母公司董事會成員。

與內部晉升的 Pichai 不同，Ruth Porat 是從華爾街空降至 Google，在擔任首席財務官之前，Porat 曾任華爾街投行摩根史丹利的首席財務官，她的整個職業生涯在來到 Google 之前，僅與華爾街有關。

在來到 Google 後，Ruth Porat 立即開啟了華爾街式的財務管理，基於新的架構調整，她重整了公司的整個財務線，一改過去鋪張浪費的財務習慣，Google 近年來連續創下業績佳績，除自身業務狀況良好外，她豐富的財務管理經驗也功不可沒。

Google 已經不再是過去那個需要「成年監護人」的 Google，施密特已完成其在 Google 的使命，在兩名創始人和新生代主管的帶領下，Google 將開啟下一個新的發展篇章。

『新聞來源／華爾街見聞』