不滿FCC廢止網路中立規定 美21州等發動法律戰

美國聯邦傳播委員會（FCC）14 日投票表決通過，廢除歐巴馬政府一條關於「網路中立性」的規定，引發諸多不滿，美國 21 州、哥倫比亞特區和數個公益團體周二率先提告，欲以法律手段阻擋 FCC 廢除該規定。

FCC 的「網路中立性」規定禁止網路供應商降速或封鎖網站，一旦廢止該規定，網路服務供應商將可透過控制流量，使低資費網路用戶目前可無限瀏覽的網站與資訊大幅減少。領導此樁訴訟的紐約檢察總長 Eric Schneiderman 批評 FCC 廢止該規定的決議「武斷且任性」，違反了聯邦法律，因此要求美國上訴法院審查 FCC 新政策的合法性與合憲性。

美國共和黨認為，現有的規定阻礙了產業投資，但民主黨則主張該規定是保護消費者的重要規定，於投票當日共和、民主黨勢力為 3：2，通過由 FCC 主席帕伊（Ajit Pai）提出的廢止網路中立之提案。

帕伊強調，「網路中立」的規定，將網際網路當成公共事業監管，不利網際網路服務供應商（ISP）擴大投資，然而，諸如谷歌、臉書及 Netflix 等科技公司與消費者保護團體大力撻伐 FCC 廢止該規定之舉，主張未來 ISP 將可隨意限制民眾上網瀏覽的內容，大企業砸錢就有優先權，不利小型新創網路公司生存發展。

FCC 拒絕對即將面臨法律戰做出回應。