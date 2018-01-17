加密貨幣凜冬至？中國貴比特、中牛網今日陸續下架所有虛擬幣種

TechWeb 今 (17) 日報導 ，中國的數位資產交易平台貴比特日前對外發布公告稱，為了完全符合國家法律法規的要求，決定今日起，暫停所有幣種交易，後期陸續下架所有幣種。同時，貴比特要求廣大客戶於 2018 年 1 月 20 日晚 6 點前提走所有數位貨幣。

貴比特發布暫停幣種交易公告。(截圖自貴比特官方網站)

值得注意的是，在同一天，中牛網也發布公告稱，國際站暫停交易，將完善有關手續，力爭成為符合標準的數位貨幣交易所，並重新開業。同時，中牛網正式停止的有幣的交易並下架所有幣，要求廣大客戶於 2018 年 1 月 17 日晚 24 點前提走所有數位幣和現金。

中牛網發布暫停交易通知。(截圖自中牛網官方網站)

近期虛擬幣再成輿論熱點。上周，中國互聯網金融協會對外發布《關於防範變相代幣發行融資（ICO）活動的風險提示》稱，發現涉及非法金融活動的，可向有關監管機關或中國互聯網金融協會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。

而在去年 9 月份，中國人民銀行等 7 部委聯合發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》中明確指出，ICO 行為涉嫌非法集資、非法發行證券以及非法發售代幣票券等違法犯罪活動，任何組織和個人應立即停止從事 ICO。

貴比特平台在公告中稱，暫時所有幣的加值，停止所有幣的交易並陸續下架所有幣種，要求廣大客戶於 2018 年 1 月 20 日晚 6 點前提走所有數位貨幣。對於何時重新開業，貴比特平台並沒有在公告中透露。

資料顯示，數位資產交易平台貴比特於 2017 年 11 月 11 日正式上線，上線的幣種包括 BTC、ETH、ATM、TRX、ACT、LRC 和 UGT，截止到 11 月 22 日，註冊會員突破 3 萬人。