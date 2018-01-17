抄底者出現了？數位貨幣集體小幅反彈

摘要：經過昨日的「血洗」，比特幣價格小幅回升，24 小時跌幅收窄至 15%，價格回升至 11000 美元上方。市值排名第二的以太幣日內跌幅收窄至 17%，價格重回 1000 美元 ，瑞波幣跌幅也從近 40% 收窄至 26%。

經過昨日的大跌，比特幣為代表的數位貨幣集體小幅反彈，不過仍沒有回到大跌之前的水平。

目前，比特幣 24 小時跌幅收窄到 15%，價格回升至 11000 美元上方。

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根據 Coinmarketcap 顯示，市值排名靠前的以太幣、瑞波幣、比特幣現金等也紛紛跌幅收窄。以太幣日內跌幅收窄至 17%，價格重回 1000 美元；瑞波幣跌幅也從之前的近 40% 收窄至 26%。

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受多國政府嚴打和比特幣投資網站 Bitconnect 關閉消息的影響，周二比特幣此前經歷了三年最大日跌幅。Coinbase 平台顯示比特幣交易價一度跌破 10000 美元，日內大跌 28%。

周二，韓國財長在廣播節目中提到加密貨幣投資是一個大型投機，關閉交易所依然是選擇之一。

同日，歐洲證券及市場管理局主席 Steven Maijoor 提醒比特幣投資者「應做好賠得一乾二淨的準備」。德國央行董事會成員 Joachim Wuermeling 在出席法蘭克福的活動時表示，加密貨幣應當在全球範圍內進行監管。

周二下午路透社報導稱，中國央行副行長潘功勝建議禁止數位貨幣的集中交易。隨後上海證券交易所和深圳證券交易所也在晚間先後發布公告，厲聲警告將加強對區塊鏈概念的炒作監管。

比特幣投資網站 BitConnect 宣布關閉交易和借貸平台的消息讓情況雪上加霜。 網站表示，接連的負面新聞以及來自美國得州和北卡羅來納州證券監管機構的禁令，讓網站做出了這個決定。此前，包括以太坊創始人 Vitalik Buterin 在內的許多數位貨幣社區都公開抨擊 Bitconnect 是龐氏騙局。

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『新聞來源／華爾街見聞』