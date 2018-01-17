加密貨幣大屠殺只有兩檔倖免 比特幣一度跌破萬元

在南韓擬禁止比特幣交易或進行更嚴格管控，以及中國支持全力監管虛擬貨幣下，比特幣 16 日一度在 Coinbase 跌破萬元大關，以太幣、瑞波幣與比特幣現金都暴跌超過 20%，市值排名前 100 大的加密貨幣，只有泰勒幣 (Tether) 和 Neblio 幣未下跌。

根據 Coinbase 於 16 日的加密貨幣價格，比特幣一度下跌 28% 至 9969 美元，在台灣時間上午 10 點，回升至 11294 美元。以太幣則是一度暴跌超過 30%，失守千元關卡，目前回升至 1031 美元。

比特幣、比特幣現金、以太幣與萊特幣目前價格 (資料來源: Coinbase)

而 CoinMarketCap 數據顯示，市值前 20 名的加密貨幣，在過去 24 小時，都承受超過雙位數的跌幅，例如瑞波幣下跌 26%、比特幣現金下跌 24%、iota 下跌 27% 與門羅幣下跌 22%。

在市值前 100 大的加密貨幣，逃過這波大屠殺的只有以下兩種貨幣：

1. Neblio 幣

Neblio 幣逃過下跌的局勢，反而展現 16% 的漲幅，它在 coinmarketcap.com 的虛擬貨幣排名中，位居第 73 名，市值約 3.25 億美元。

2. 泰勒幣 (Tether)

泰勒幣的市值約為 16.7 億美元，排名為第 22 名，儘管 16 日漲幅只有 2%，但在一波虛擬貨幣慘跌中，能維持小漲已是好表現。

泰勒幣在 2015 年上市，被視為較穩定的比特幣替代品，公司堅持泰勒幣與美元或其他法訂貨幣呈接近 1:1 的匯率，這種概念是為了方便投資者，在面臨市場劇烈波動時，可以較容易的買賣貨幣。