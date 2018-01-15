擔心國家安全 華府擬禁止官員使用華為與ZTE產品

中國手機製造商華為與中興通訊，和中國政府的關係一向良好，美國國會擔憂，若使用這兩家廠商的產品，可能會對美國國家安全帶來威脅，因此擬立法禁止美國政府機構使用華為與 ZTE 的手機產品與其他設備。

德州眾議員代表 Mike Conaway 在上週提出「保衛美國政府通訊法案」(Defending U.S. Government Communications Act) 的立法提議，主要內容為禁止美國政府與特定公司簽訂使用電信通訊服務或其設備的合約，包含被點名公司旗下的所有子公司。

法案內文特別點名華為與中興通訊 (ZTE)，Conaway 在聲明中表示，使用來自中國的科技設備，對於美國國家安全造成威脅，而使用華為或 ZTE 製造的產品，就像是「邀請中國監控我們生活的每個層面」，他並引用美國情報和反情報員的話，認為華為與中國國家領導人分享信息，而華為在美國的事業體正在成長，這對國家安全造成了進一步的威脅。

中興通訊股價日線走勢圖

美國對於外國製造的軟體與硬體產品，變得越來越注意，美國 6 大情報機構的負責人，去年告知參議院情報委員會，他們擔心卡巴斯基實驗室所發行的防毒軟體，認為他們與俄羅斯政府有關連，因此華府決定全面封殺卡巴斯基。

而美國不是唯一對華為和中興所製造的產品有安全疑慮的國家，在 2013 年時，澳洲政府禁止華為參予澳洲全國性網絡通信工程「國家寬帶網絡」的競標，而華為則是一直否認與中國政府有掛勾的指控。