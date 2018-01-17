債市行情告終？投資轉新興債搭美股

景氣持續增溫，美國公債價格走跌、殖利率攀升，日前更突破 2.5% 關卡，統計近 5 個月升高 0.43% 之多，債券天王葛洛斯宣稱債券將近入熊市，讓債市投資人繃緊神經。假設債市走空，考量到日本央行減少購債規模及美國通膨蠢動等因素，建議投資人可減少公債的投資比重，並轉入受惠景氣走升的新興市場債及美股基金。

鉅亨基金交易平台指出，美債殖利率的連續上漲，創下了 9 個月來的最大升幅，葛洛斯更指出，5 年及 10 期美債長達 25 年的趨勢線已被打破，都對債市帶來投資壓力。

進一步觀察這波美債殖利率及長的原因，可歸至轉向中的央行貨幣政策，自聯準會去年底縮表後，公債直利率快速升高，而後美國通過稅改，殖利率再度走揚，接著則是近期日本央行不僅去年購債金額遠低於過去，還表示將減少超長期公債的的購買量。此舉顯示最早實施量化寬鬆政策且最實施最徹底的日本央行，都開始減少購債數量，意味公債市場的巨大買盤將持續減少，而其中存量最大的美國公債自然首當其衝。

鉅亨基金交易平台進一步指出，另外造成殖利率走升的還有美國通膨。種種數據都顯示美國經濟正在升溫，讓通膨加速升高的警鈴大作。今年 1 月 2 日，代表市場對未來通貨膨脹率走勢預期的 10 年平衡通貨膨脹率已達 2.01%，若此數字繼續升高，將成為聯準會加快升息的重要依據，而更快且頻繁的升息是公債殖利率進一步上升的另一原因。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，從去年 9 月高點以來，美國長期公債價格已下跌 4.1%，若真如葛洛斯所言，美國公債價格的跌勢才剛開始。從 1990 年以來，當美國 10 年公債殖利率近 5 個月升幅超過 0.4% 時，未來半年新興市場主權債及美國股票平均上漲 6.1% 及 4.9%，未來一年則分別平均上漲 13.3% 及 12.2%，表現遠優於其他主要資產。

朱挺豪提醒，投資人別錯把新興市場債券與美國公債畫上等號，在如今景氣復甦並推升公債殖利率的當下，新興市場債券與美國股票仍是投資首選。尤其目前美國依然處於景氣復甦的後半段，隨著聯準會升息速度的加快，公債價格仍有下跌空間，建議投資人減少公債基金的比重，轉而增加受惠於景氣復甦的新興市場債券與美國股票型基金。

