中金公司：禹洲地產收購優質資產包 予“買入”評級

2018年1月15日，禹洲地產公布擬斥資人民幣38億元，收購天津、北京、武漢、佛山和沈陽多地資產。

以下節選自：中金公司

強增長有保障

資產包內的北京、武漢和沈陽(渾南區)等地投資性地產預計將貢獻經常性收益，同時天津和沈陽的總可售資源(分別為人民幣830億元和122億元)，有望自2019年起集中推售，助力公司強勁銷售增長。

有吸引力的收購對價——“買一贈多”

總收購價人民幣38億元甚至低於天津項目的權益資產凈值，相當於公司免費獲得其余住宅地產和投資地產儲備。

擴張期間的財務風險可控，支撐長期的銷售增長

中金預計2017年末凈資產負債率保持在80%以下(永續證券視作負債)；預計2018年末，隨著必要的積極土地補充，凈資產負債率或暫時上升至80%-90%；預計2019年末，隨著銷售額和盈利的增長，凈資產負債率回落至70%左右。

估值建議：中金首選標的，目標價6.96港元

維持2017/2018全年核心凈利潤預測人民幣26億元/34億元，對應同比增長28.7%/30.8%；引入2019全年核心凈利潤預測45億元，對應同比增長30%。維持推薦評級(禹洲地產是中金的首選標的之一)和目標價6.96港元(對應42%上行空間)，主要考慮未來增長強勁且可持續、財務風險可控以及股息收益率豐厚(2017-2019全年分別為5.6%，7.7%和10.1%)。當前股價對應4.8倍/3.7倍2018/2019全年市盈率，較資產凈值折讓48%。

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