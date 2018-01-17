香港金管局：潛在供應無限 「加密貨幣」毫無內含價值

香港金管局副總裁阮國恒昨 (16) 日表示，加密貨幣並不能視之為貨幣，反而應視之為資產，暗示當一項資產可以無限供應，其實並無「內含價值」可言。

香港《文匯報》報導，阮國恒昨出席亞洲金融論壇時稱，雖然每一種加密貨幣供應數量有限，但相關種類則愈出愈多，即加密貨幣的「潛在供應」可以是無限，當一項資產可以無限供應，意味該項資產並無「內含價值」，暗指加密貨幣價值成疑。

他指醒，加密貨幣可以匿名交易，當中有洗黑錢風險，金管局會要求銀行處理相關業務時，需要執行反洗錢程序。

另據路透社引述一份政府會議內部備忘錄顯示，人民銀行副行長潘功勝表示，全國及地方當局應該取締提供比特幣等虛擬貨幣集中交易的場所，同時還需要禁止為虛擬貨幣集中交易提供擔保和清結算服務的所謂「錢包」服務商、以及為集中交易提供做市商服務個人或機構。

潘功勝表示，「全國金融工作會議明顯要求，限制偏離實體經濟需求、規避監管的『創新』。因此，對於與實體經濟無關的偽金融創新不應予以支持。」因此要始終對虛擬貨幣市場保持高壓態勢，嚴防虛擬貨幣風險再次集聚，消滅風險隱患於萌芽狀態。

潘功勝建議，監管機構應該屏蔽向大陸用戶提供虛擬貨幣集中交易服務的國內外網站平台，關閉相關移動 APP。他還呼籲當地監管機構對涉及資金出入境的相關「出海」平台進行調查。

截至昨晚 7:19，據 coinmarketcap.com 報價顯示，比特幣報 12085.60 美元，24 小時跌 12.95%。Coindesk 今 (17) 日最新報價 11086.22 美元，下跌 2.31%。

