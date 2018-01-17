紐約匯市─美元清除早場漲幅 恢復跌勢

週二早場，美元上揚，有意結束連續四個交易日的跌勢，但隨後却又清除漲幅，回檔走低。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數跌回溫和漲幅，終場少有變動，報 90.39。

歐元收復跌幅，上揚至 1.2266 美元，紐約週一尾盤報 1.2264。

英鎊反彈至 1.3795 美元，週一尾盤報 1.3794。

週三，加拿大央行將舉行政策會議，預期今年將更為鷹派，3 月可能再度升息。美元下跌至 1.2415 加元，週一尾盤報 1.2431。

美元早場轉強，但分析師說這只是跌勢暫停。近幾日，美元兌歐元下跌至 2014 年 12 月以來低點，交易員注意力轉移至歐洲央行縮減振與措施，為歐元利多。

在德國，梅克爾總理的基民黨試圖與社會民主黨組成聯合政府，上週已達成初步協議，但社民黨柏林支部投票反對此一計畫。

儘管這並不意味聯合政府破局，却增加了障疑。

週一晚，歐元小幅上揚，歐洲央行委員 Hansson 說央行於 9 月後，可能完全停止購買債券。該談話支撑了歐元上漲。

英國公布 12 月通貨膨脹為 3%，低於預期的 3.1%。核心通貨膨脹下降至 2.5%，預期為 2.6%。該數據公布後，英鎊擴大跌幅。

英國央行於 11 月決議升息，為十年來首度升息，以抑制通貨膨脹。英國通貨膨脹目前為 3%，大幅高於央行的 2% 目標。

美元昨日擴大近來的跌勢，今日則走堅。但分析師說，美元回穩並非經濟面的發展，且漲幅微小，顯示只是跌勢暫停，並非走勢反轉。

紐約 Fed 今日公布 1 月製造業指數下降至 17.7，為連續第三個月下降，12 月為 19.6。