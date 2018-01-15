人民幣瘋漲創2年高點 還獲得這家央行加持

FX168 財經今 (15) 日報導， 周一亞市盤中，人民幣成為市場焦點，受美元持續走軟刺激，人民幣漲勢洶湧，境內外匯率均一舉突破去年 9 月高點，創逾兩年新高。

今日人民幣兌美元攀升至 2015 年 12 月以來最強水平。在岸人民幣兌美元大漲逾 400 點，接連突破 6.45、6.44、6.43 和 6.42 這幾大關口，該匯率盤中最高一度觸及 6.4196。

報導指出， 美元指數連續第四個交易日下滑；美國 12 月份核心通膨率超預期顯示通膨提速，並未扭轉美元下跌態勢。 周一，人民幣兌美元中間價上調 358 點或 0.55%，報 6.4574 元。人民幣兌美元中間價升幅創三個月以來最大。 市場人士普遍認為，美元走弱是主要的驅動因素，人民幣短期恐進一步攀升。

另一方面，德國央行高官在香港亞洲金融論壇上透露，該央行已經決定將人民幣納入外匯儲備，凸顯人民幣儲備貨幣地位愈發受到認可。

德國聯邦銀行執行委員會東布雷 (Andreas Dombret) 表示，德國央行已經決定決定在外匯儲備中納入人民幣。 東布雷在香港亞洲金融論壇 (Asian Financial Forum) 上表示，由於中國是全球第二大經濟體，因此對於其政策舉措，如今全球都能感受到。

不過他提到，中國必須把影響外資信心的因素消除，包括提升匯率制度的透明度，及增加人民幣的可兌換性。

中國央行在去年 10 月發布了《2017 人民幣國際化報告》，報告指出，隨著人民幣儲備貨幣地位逐漸被認可，越來越多的央行和貨幣當局把人民幣作為其儲備資產。 2017 年上半年，歐洲央行共增加等值 5 億歐元的人民幣外匯儲備。新加坡、俄羅斯等 60 多個國家和地區將人民幣納入外匯儲備。

自 2016 年 10 月 1 日起，人民幣正式納入國際貨幣基金組織 (IMF) 特別提款權 (SDR) 貨幣籃子，成為繼美元、歐元、日元、英鎊後的第五種貨幣，其中人民幣權重為 10.92%，位列第三。 人行報告顯示，人民幣加入 SDR，體現了國際社會對於中國綜合國力和改革開放成效，特別是人民幣國際使用功能的認可，是人民幣國際化的重要里程碑。

加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 駐新加坡外匯策略師 Qi Gao 指出，從技術面來看，人民幣可能需要一些調整，但美元疲弱應會繼續給人民幣提供支撐；廣發銀行外匯交易主管黃毅認為，人民幣這一波漲勢主要由美元指數創新低所驅動，人民幣兌一籃子貨幣匯率依然保持基本穩定。

澳新銀行 (ANZ) 駐新加坡的亞洲研究主管 Khoon Goh 表示，短期看美元有進一步下行的壓力，他指出，只要美元弱勢不改，人民幣就會繼續兌美元走強。

瑞穗銀行策略師張建泰也認為短期內美元可能繼續下行。張建泰說，美國通膨數據未能加快美國聯準會升息，而歐元向上突破也對美元刺激較大，短期令美元繼續受壓。