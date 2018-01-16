德央行納外匯儲備 人民幣急升500點 創25個月新高

人民幣獲國際貨幣基金組織 (IMF) 納入特別提款權 (SDR) 的貨幣籃子，被視為被國際接受作為儲備貨幣的里程碑。人民幣在岸價 (CNY) 及離岸價 (CNH) 昨(15)日雙雙升破 6.42 關口，同創逾 25 個月新高，在岸價更一度飊升 542 點子，高見 6.4138 兌 1 美元。分析師預計，人民幣下一步將升至 6.42。

德國聯邦銀行執行委員會成員東布雷 (Andreas Dombret) 昨日出席亞洲金融論壇時表示，德國央行已經將人民幣納入其外匯儲備，有關決定跟隨歐洲央行在去年 6 月公布投資購買等值 5 億歐元的人民幣資產。

東布雷未有透露德央行配置金額，不過人民幣納 SDR 後，歐洲的中央銀行都增持人民幣作為外匯儲備，歐洲的人民幣跨境結算量亦上升不少。

東布雷強調，人民幣國際化在近年稍為倒退，中國於去年引入「逆周期因子」，海外的投資者普遍認為中國匯率政策是難以預測，損害投資者信心，因此中國必須把影響外資信心的因素消除，包括提升匯率制度的透明度，及增加人民幣的可換性。

東布雷表示，據該行估算人民幣匯率未被低估，並未為中國出口商帶來競爭優勢，相反中國經濟的價格競爭力是比較低。

香港《明報》引述中銀香港高級經濟研究員應堅表示，德國央行是對全球有影響力的主要央行，投資人民幣不僅直接增加人民幣外匯儲備量，亦增強離岸市場的信心，推動更多境外機構和個人持有人民幣，預見未來人民幣在全球使用比例、人民幣外匯儲備佔比等指標可進一步轉好。上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，增持人民幣是漫長的過程，對近一、兩年匯價並非重要因素。

人民幣昨日中間價已大漲 358 點子，報 6.4574，為前年 5 月初以來新高，在岸價日間升勢強勁，隨後在獲利盤湧現下升幅收窄，日盤收報 6.4417 兌 1 美元。離岸價最高升至 6.4152，急漲多達 459 點子，截至晚上 8 時報 6.4376，升 235 點子。

美元兌人民幣走勢

林俊泓表示，市場對美元看法偏淡，市場單邊買入人民幣，美元缺乏承接，市場流動較差；歐元創下 3 年高位，人行的策略是維持兌一籃子貨幣穩定，因此人民幣也需一同上升，他預計人民幣下一步將升至 6.42。

《星島日報》援引交易員分析，當人民幣觸及 6.41 附近時，此前結匯盤獲利離場，同時部分購匯需求順勢入場，以致人民幣回吐部分升幅。交易員指出，此輪人民幣升勢並非人行主導，而是美匯疲弱所致，故短期需關注人行的態度。

2018 年新年以來人民幣匯價漲勢如虹，短短半個月時間最高漲幅一度超過 1.2%，而 2017 年全年人民幣上漲幅度為 6.72%。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒接受香港《文匯報》訪問時表示，近期全球經濟強勁的氛圍發酵，商品價格走強，而且政治環境亦有所改善，這導致全球央行可能加速收緊貨幣政策的預期驟升。在此條件下，看空美元的觀點很容易成立，看多美元的觀點很難立足，而這樣的預期已在美元指數走弱上有所體現。

興業銀行首席經濟學家魯政委亦認為，美匯指數大幅下挫帶動了人民幣相對美元升值，再加上春節前剛性結匯需求、購匯盤觀望使得人民幣存在短線繼續升值空間，若美匯指數短期繼續貶值，人民幣升值幅度可能加大。

人行公布去年 12 月份人行口徑外匯佔款按月下跌 363.19 億元 (人民幣 ‧ 下同)，降至 21.48 兆元，結束早前的 3 連升。人行同日公布大陸存款類金融機構數據，各項貸款合計 117.79 兆元，按月上升 6626.49 億元。其中，四大國有銀行的各項貸款合計 42.97 萬億元，按月增加 1156.57 億元。

另外，為對沖稅期高峰等因素影響，人行昨公開市場進行 3980 億元 1 年期中期借貸便利 (MLF) 操作及 1500 億元逆回購。其中，MLF 操作量明顯高於本月到期總量 2895 億元，中標利率持穩在 3.25%。據此計算，昨公開市場全口徑淨投放 2655 億元。