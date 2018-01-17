中國去年對外直接投資急挫3成 非理性有效遏制

中國商務部最新公布的數據顯示，2017 年全年中國境內投資者的非金融類對外直接投資 (ODI) 境外投資達 1200.8 億美元，按年下降 29.4%，非理性對外投資得到切實有效遏制。

《星島日報》報導，中國投資者 2017 年在全球 174 個國家和地區，投資 6236 家境外企業。單計去年 11 月及 12 月，對外投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業以及信息傳輸、軟體和信息技術服務業，佔比分別為 29.1%、20.8%、15.9% 和 8.6%。

房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。11 月及 12 月的對外投資按年各增長 34.9% 及 49%，連續 2 個月錄得正增長。

2017 年中國企業完成收購項目 341 宗，覆蓋 49 個國家及經濟，涉及國民經濟 18 個行業大類，實際交易總額 962 億美元；其中，直接投資 212 億美元，佔比為 22%，境外融資 750 億美元，佔 78%。

同時，中國企業對「一帶一路」沿線的 59 個國家及地區有新增投資，合計 143.6 億美元，佔同期總額的 12%，較 2016 年增加 3.5 個百分點。

另外，商務部公布，2017 年中國實際使用外資 8775.6 億元人民幣，按年增 7.9%，中國利用外資的規模創歷史新高。外資企業以佔全國不足 3% 的數量，創造了近一半的對外貿易、1/4 的工業企業利潤、1/5 的稅收收入，為推動實體經濟發展發揮重要作用。