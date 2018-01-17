【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二下跌，因能源股走低，加上通用電氣（GE.US）股價下挫。道瓊斯指數微跌至 25,793 點；標準普爾指數下跌 0.4% 至 2,776 點；納斯達克指數下跌 0.5% 至 7,224 點。

油價週二下跌，紐約 2 月期油下跌 0.9% 至每桶 63.73 美元。金價上升，紐約 2 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,337.1 美元。

香港和內地股市週二上升。內銀股領漲，建設銀行（939.HK）及工商銀行（1398.HK）股價分別上升 3.3% 及 3.7%；航空股逆市下跌。個股方面，中國宏橋（1378.HK）折讓 10.4% 配股籌資 62 億港元，復牌後股價下挫 6.8%；建滔化工 (148.HK) 及建滔積層板(1888.HK) 發佈盈利預喜，股價分別上升 5.2% 及 4.1%。恒生指數上升 1.8% 至 31,905 點，國企指數上升 2.5% 至 12,787 點，香港股市成交金額減少 2.4% 至 1,646 億港元。上證綜合指數上升 0.8% 至 3,437 點，滬深兩市成交金額減少 7.2% 至 5,388 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 味千（538.HK）發佈營運統計數據，2017 年第四季公司快速休閒餐廳業務銷售同比增長 2.4%（第三季：6.4%），其中中國同店銷售增長 5.3%（第三季：9.7%）但香港同店銷售下降 7.9%（第三季：-9.0%），第四季增速較第三季明顯放緩。

◇ 新華製藥（719.HK）發佈盈利預喜，預計 2017 年股東應佔溢利同比增加 50%-100% 至 1.8-2.4 億元人民幣（首三季股東應佔溢利按年增 94.7% 至 1.7 億元人民幣），主要因公司降低產品成本及銷售規模進一步擴大。現價相當於 14.0-18.5 倍 2017 年市盈率。

◇ 隆基泰和智慧能源（1281.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年收益及稅前溢利將分別同比增長不少於 80% 及 140%（上半年收益按年減少 4.6%；稅前溢利同比上升 10.3%），主要受惠於智慧能源及太陽能業務特別是戶用系統的收益及溢利增長所致。

◇ 陽光紙業（2002.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長 200% 左右至約 3.7 億元人民幣（上半年按年上升 1.7 倍至 1.7 億元人民幣），主要受惠於紙品銷售價格及毛利提高、及政府補助增加。現價相當於約 4.0 倍 2017 年市盈率。

◇ 碧桂園（2007.HK）宣佈以每股 17.13 港元（較最後收盤價折讓 3.7%）配售 4.6 億股（相當於現有股本 2.2%），淨集資額 78.2 億港元。此外，公司將發行 156 億港元之可換股債券，換股價為 20.556 港元，淨集資額 155 億港元，與配售之款項均用於償還公司債務及／或用作一般營運資金。

◇ 金隅集團（2009.HK）發佈盈利預告，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比增長 0.5%-11.7% 至 27.0-30.0 億元人民幣（首三季度按年上升 14.7% 至 26.0 億元人民幣），主要受惠於水泥及熟料銷售價格及營業收入同比增幅較大、處置子公司股權及固定資產之非經常性損益增加、但部分被房地產結轉面積按年減少 24.1% 之負面因素所抵消。現價相當於 19.4-21.5 倍 2017 年市盈率。

◇ 陽光油砂（2012.HK）宣佈以每股 0.272 港元（較最後收盤價折讓 15.0%）配售最多 8,088 萬股（相當於現有股本 1.4%），淨集資額 2,184 萬港元，將用於一般營運資金及償還股東貸款。

◇ 萬國國際礦業（3939.HK）主要股東以每股 1.88 港元（較最後收盤價溢價 5.0%）出售 3,000 萬股公司股份（相當於現有股本 4.5%），其持股量從 67.6% 下降至 63.1%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)