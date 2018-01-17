“投資不過山海關”？劉強東計劃三年投資超200億助東北經濟振興

昨日(1月16日)京東官方微信公眾號“京東黑板報”發布聲明，稱京東總裁劉強東1月15-16日“密訪”東北三省省會，連續會見三地省委書記、省長，並計劃未來三年在東北進行超過200億元的投資，幫助東北振興經濟。

去年11月劉強東剛剛榮登阜平縣龍泉觀鎮平石頭村村主任，12月初阿裏董事長馬雲稱“脫貧工作已成為阿裏巴巴的戰略性任務”，未來5年要投入100億元通過“互聯網+”精準扶貧。

新年伊始，1月10日媒體披露出的一紙接受捐款證明，又把去年年底稍見冷卻的商界大佬“扶貧熱”再次推向了高潮。

貴州省扶貧基金會發給恒大集團的這張單筆高達20億元、總計60億元“精準扶貧”的“獎狀”，似乎喚起了劉村長的敏感神經。

不到一周後的1月15-16日，劉強東在一天一夜之間造訪東北三座省會城市哈爾濱、沈陽、長春，並與三省黨委書記、省長等會談之後，決定“撒幣”——京東三年內斥資200億幫助東北振興經濟！

在毛振華控訴亞布力和雪鄉宰客兩大引起巨大社會反響的事件之後，“投資不過山海關”的說法再次擡頭。劉村長迎難而上，能打破這個自改革開放以來就盤踞不去的詛咒嗎？

京東在其發布的聲明中，如此詰問：

作為“共和國長子”，東北地區曾經在國民經濟發展中發揮重要作用。然而隨著改革開放的深入，東北地區的經濟發展速度卻逐漸落後於東部沿海地區。東北如何突破困境，走出一條適合自己的發展道路？

京東強調，2003年國務院首次提出“振興東北”的戰略，2016年再次提出全面振興東北老工業基地戰略，其中明確指出

要積極推進落實“互聯網+”行動，依托本地實體經濟積極發展電子商務、供應鏈物流、互聯網金融，加快發展現代化大農業，不斷提升基礎設施水平。

這正是幫助東北突破困境的良方，更與京東的發展戰略高度契合。對東北三省“密訪”後，劉強東表示，

京東對東北經濟振興有充足的信心，我們計劃未來三年在東北進行超過200億元的投資，推進東北產業升級、增加就業機會、註入技術創新動力、升級零售服務。

目前京東方面尚未披露這逾200億元的投資去向和具體計劃。

“玻璃大王”曹德旺談精準扶貧：可能要用市場手段才能真正解決

去年12月，華爾街見聞曾報道福耀玻璃董事長、“玻璃大王”曹德旺在2017央視財經論壇上的系列訪談。對於精準扶貧，不同於京東阿裏的大規模產業扶貧，曹德旺認為農村的問題真正要解決，可能要用市場手段來解決，實地考察。

- 前段時間，劉強東先生當了村長，您有當村長的計劃嗎？

我沒有當村長的計劃，但是對農民農村的事情我非常關注。今年統計出來這幾個人窮，明年再來的時候不是這幾個人了，有真有假，要重新來。可能是因產致貧、因傷致貧、因病致貧、因災致貧，不一樣，如果保險公司買了，轉嫁出去，固化下來這種方式比較好。

本文來自華爾街見聞

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