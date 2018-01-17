周二比特幣價格下跌超20%，瑞波幣下跌超30%，較去年同期（YTD）跌幅達到40%，以太幣價格跌幅達21%。與區塊鏈接相關的公司，包括Riot Blockchain，Overstock.com，以及DPW Holdings的股票價格均隨之下跌。

DPW Holdings周二早盤股價跳水達21%之多。該公司的Coolisys技術部門致力於開發與虛擬貨幣挖礦有關的先進技術電力系統。

Riot Blockchain於去年十月轉型成為區塊鏈公司，該公司股價早盤下跌13%。

Overstock.com旗下的子公司Medici Ventures也從事虛擬貨幣有關業務，母公司股價早盤下跌8%。

美國伊士曼柯達公司周二其股價盤中最大跌幅達13%。上周在宣布與WENN Digital公司合作，推出區塊鏈技術支持的照片所有權管理平台Kodak One之後，股價飆升近200%。

菲律賓第二大銀行，大都會銀行，周二早盤股價縮水2.7%，該行曾發行了名為Shift Card的比特幣借記卡。

但並不是所有與虛擬貨幣有關的企業股票都受到拖累，某些曾受益於數字貨幣投資熱的公司，股價不降反升。

近期更名為長區塊鏈公司（Long Blockchain），原名長島冰茶（Long Island Iced Tea）的紐約飲料公司，股價盤前大漲9.9%，該公司與Stater Blockchain在全股份交易方面已進入“意向書”階段，其早盤股價一度下跌超4.4%，後縮窄跌幅。

美國半導體生產商Advanced Micro Devices，周二早盤股價上漲1.3%。另一家美國技術公司Nvidia，周二早盤股價也上漲近4%。

華爾街見聞此前文章提到，去年12月中旬，比特幣價格一度逼近2萬美元大關，而到今天，距離紀錄最高點已跌去逾40%，市值“蒸發”（即洗錢，投機者的暴力離場），達1250億美元。

今天（1月16日）下午新浪援引路透社報道稱，中國央行副行長潘功勝建議禁止數字貨幣的集中交易，同事禁止個人和企業提供相關服務。彭博社隔夜消息稱，中國全面關閉境內交易所後，炒家轉向場外，場外類交易所（exchange-like)集中交易服務的在線平台和移動App近來活動頻繁，中國政府將針對性地升級打擊措施。

目前比特幣交易火爆的韓國，近日也再度傳出禁止數字貨幣交易的消息。韓聯社報道稱，韓國財長金東兗在廣播節目中提到，政府的立場是要規範加密貨幣投資，因為這是一場大型投機，“關閉數字貨幣交易所依然是選擇之一”。

此外，歐洲證券和市場管理局主席Maijoor在接受彭博社電視訪問時表示，投資者應該做好虧到血本無歸的準備，“（數字貨幣）價值波動性巨大，不適合作為流通貨幣”，並且稱其“還沒有被廣泛接受”。

本文來自華爾街見聞

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