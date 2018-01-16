看似萬里無雲 新興市場仍存有5大潛在風險

新興市場的股市已走了 2 年的大多頭，看好續漲的人比比皆是，甚至喊出這是「10 年難得一遇的大好投資機會」，但看似萬里無雲的牛市，仍有諸多風險因子要提防多頭行情反轉。
分析師們發出預警，以下可能是新興市場潛在的 5 個風險：
科技低迷
瑞銀駐倫敦新興市場跨資產策略主管 Bhanu Baweja 表示，目前新興市場最大的風險可能是科技產業的下滑，儘管市場抱持科技公司將複制去年的營收佳績，但在記憶體需求下滑下，硬體公司可能特別容易受到影響，而比特幣的拋售也可能阻礙相關科技業發展。
Baweja 預估新興市場股市 2018 年雖仍可有 10％的回報率，但遠低於去年的 38%。
美元若轉強
DoubleLine Capital LP 投資長 Jeff Gundlach 表示，美元一旦轉強，可能使目前正在陸續創新高的新興市場股市受挫。他強調，現在投資新興市場股市並非好時機，因為價格正在高檔，但未來幾年發展中國家仍是長期投資人具吸引力的投資標的。
MSCI 新興市場指數接近 2008 年以來新高。
經濟放緩
倫敦諮詢公司 Capital Economics 認為，中國經濟成長放緩，可能會削弱工業產品價格，預估新興市場今年的經濟成長率將從去年的 4.4％放緩到 4.2％，股市續漲可能失利，MSCI 新興市場指數年底甚至可能出現跌勢。
Capital Economics 甚至預期 2019 年新興市場經濟成長率進一步放緩到 4％，隨著美股大跌，新興市場股市將大幅下跌。
股市超買
高盛表示，全球股市場屢創新高，意味著高檔拉回的風險更高，MSCI 新興市場指數已出現史上最長多頭走勢，甚至期間都未出現過拉回 10％的整理。今年以來，在股市領漲下，風險偏好大幅回升，已接近歷史高點。
不過，堅持加碼新興市場的分析師仍認為，就算市場拉回整理，但也不致就此轉為熊市。
通膨加劇
儘管國際金融協會 (IIF) 對新興市場預估今年非居民組合資產流量將從去年的 700 億美元上升到超過 1500 億美元，但華盛頓國際金融研究所全球資本市場副總裁 Emre Tiftik 表示，成熟市場內的通貨膨脹意外急劇上升，可能會刺激全球金融情勢更嚴峻，潛在地降低美元流動性，並對新興國家股市造成不利的影響。