看似萬里無雲 新興市場仍存有5大潛在風險

新興市場的股市已走了 2 年的大多頭，看好續漲的人比比皆是，甚至喊出這是「10 年難得一遇的大好投資機會」，但看似萬里無雲的牛市，仍有諸多風險因子要提防多頭行情反轉。

分析師們發出預警，以下可能是新興市場潛在的 5 個風險：

科技低迷

瑞銀駐倫敦新興市場跨資產策略主管 Bhanu Baweja 表示，目前新興市場最大的風險可能是科技產業的下滑，儘管市場抱持科技公司將複制去年的營收佳績，但在記憶體需求下滑下，硬體公司可能特別容易受到影響，而比特幣的拋售也可能阻礙相關科技業發展。

Baweja 預估新興市場股市 2018 年雖仍可有 10％的回報率，但遠低於去年的 38%。

美元若轉強

DoubleLine Capital LP 投資長 Jeff Gundlach 表示，美元一旦轉強，可能使目前正在陸續創新高的新興市場股市受挫。他強調，現在投資新興市場股市並非好時機，因為價格正在高檔，但未來幾年發展中國家仍是長期投資人具吸引力的投資標的。

MSCI 新興市場指數接近 2008 年以來新高。

經濟放緩

倫敦諮詢公司 Capital Economics 認為，中國經濟成長放緩，可能會削弱工業產品價格，預估新興市場今年的經濟成長率將從去年的 4.4％放緩到 4.2％，股市續漲可能失利，MSCI 新興市場指數年底甚至可能出現跌勢。

Capital Economics 甚至預期 2019 年新興市場經濟成長率進一步放緩到 4％，隨著美股大跌，新興市場股市將大幅下跌。

股市超買

高盛表示，全球股市場屢創新高，意味著高檔拉回的風險更高，MSCI 新興市場指數已出現史上最長多頭走勢，甚至期間都未出現過拉回 10％的整理。今年以來，在股市領漲下，風險偏好大幅回升，已接近歷史高點。

MSCI 新興市場指數此波大多頭未曾出現下跌 10% 的整理。

不過，堅持加碼新興市場的分析師仍認為，就算市場拉回整理，但也不致就此轉為熊市。

通膨加劇

儘管國際金融協會 (IIF) 對新興市場預估今年非居民組合資產流量將從去年的 700 億美元上升到超過 1500 億美元，但華盛頓國際金融研究所全球資本市場副總裁 Emre Tiftik 表示，成熟市場內的通貨膨脹意外急劇上升，可能會刺激全球金融情勢更嚴峻，潛在地降低美元流動性，並對新興國家股市造成不利的影響。