法毒奶粉銷83國 Lactalis：受影響家庭將獲賠償

法國「毒奶粉」生產商蘭特黎斯集團 (Lactalis) 總裁貝斯尼爾透露，受沙門氏菌污染的 1200 萬箱嬰兒奶粉已全數下架和回收，受影響國家多達 83 個，集團將對受影響家庭做出賠償。

中新網報導，貝斯尼爾 14 日接受法國《星期日日報》訪問時說：「我們必須考慮召回行動的規模，逾 1200 萬箱 (奶粉) 受影響。」他表示，經銷商不必再分類產品找出遭污染的奶粉，他們知道所有產品都必須下架。他也承諾將補償所有受波及的家庭。

貝斯尼爾說，他最在乎的是這個健康危機對消費者的影響，包括 6 個月以下的嬰兒。他說：「我們和我個人都非常重視此事。」

去年 12 月，法國傳出有許多孩童在飲用蘭特黎斯旗下奶粉後病倒，所幸未有死亡病例。多達 83 個國家受「毒奶粉」回收影響，包括台灣、中國、巴基斯坦、希臘、阿富汗、伊拉克、黎巴嫩、海地、羅馬尼亞、秘魯、蘇丹等多個國家，顯示 Lactalis 業務範圍相當廣泛。這是該公司歷來面對的最大危機，對其聲譽造成嚴重打擊。

感染沙門氏菌的症狀包括嚴重腹瀉、胃抽筋、嘔吐等。由於存在脫水的風險，這種感染症對幼童與老人尤其危險。

據瞭解，受影響的家庭紛紛向該公司提出控訴，官司件數達數百起。

截止目前，法國通報 35 起嬰兒喝下問題奶粉後感染沙門氏菌的案例，西班牙也傳出 1 例，希臘則在調查 1 起病例。代表受害消費者的組織說，有關當局低估案例數量。

貝斯尼爾說：「有人投訴時就會有調查，我們將全力配合。」

蘭特黎斯 (Lactalis) 是全球最大乳製品集團之一，於 1933 年由貝斯尼爾的祖父創辦。該公司在全球 47 個國家設有 246 家工廠，年銷售額達 170 億歐元。Lactalis 生產的奶粉品牌包括金章 (Bridel)、蘭特 (Lactel) 等等。