亞洲金融論壇今開幕 長期經濟復甦要靠投資跟創新

中國證券網今 (15) 日報導，1 月 15 日到 1 月 16 日在香港舉辦，由中國香港特區政府與香港貿易發展局合辦的第十一屆亞洲金融論壇在香港開幕。此次論壇主題為「引領增長 啟發創新：放眼亞洲至全球」。

香港貿易發展局主席羅康瑞。(圖：亞洲金融論壇提供)

香港貿發局主席羅康瑞致詞時表示，投資和創新可以驅動長期的經濟復甦，尤其在「一帶一路」建設方面有望形成新的增長動力。 「一帶一路」 會把沿線沿路各個國家的政治、經濟、文化、科技等各個方面的優勢進行結合，實現高度的互聯互通。

羅康瑞 認為，這樣一種長期合作項目的可持續發展，將為未來經濟增長注入持續不斷的動力，包括私募基金可以得到進一步籌集，同時公共資金也可以通過更為有效的方式來投資。

亞洲基礎設施投資銀行（下稱亞投行或 AIIB）行長金立群則表示，目前亞投行有 57 個創始成員國，現在有 84 個成員國，未來還會有更多的參與者。金立群稱，在 84 個成員國中，有許多是 「一帶一路」 途經的國家。亞投行如何考慮 「一帶一路」 倡議項下所產生的項目，對它們進行融資？

金立群表述，首先要考慮的標準就是金融的可持續性。亞投行不是慈善組織，需要看一下專案是不是足夠好，項目是否能夠產生足夠的回報，這樣才能確保項目能夠持續下去。

再者，這些項目必須是環保的。與此同時，亞投行提供的各種融資項目必須為當地人所接受，必須要能夠為當地人帶來利益，而不是只給他們帶來煩惱和問題。符合這三個非常基本的條件，才能考慮是不是給予項目融資支持。

金立群指出，項目本身收支平衡、各國能夠提供的資源等問題的考慮還需要在不同國家之間有一個平衡。

他還提到，基礎設施項目都是巨大的項目，輕輕鬆鬆就突破 10 億美元融資額，這不是單一機構就能單打獨鬥就能承擔下來的。只有通過合作，才能分散風險，降低成本，大多數國際機構都需要互相合作，亞投行也願意和私營部門進行合作，這也才能夠不斷改善基礎設施方面的投資。

國際貨幣基金組織第一副總裁 David Lipton。(圖：AFP)

國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁大衛 · 利普頓（David Lipton）表示，目前中國已經成為全球供應鏈的中心，也是商品出口的巨大磁鐵以及全球重要的需求來源。 中國已成為超過 100 個國家非常重要的交易夥伴，而這些國家占據了世界 GDP 的 80%。

David Lipton 認為，中國現在面臨加快改革的良好機遇，從而推動經濟可持續發展。當前中國有如下幾個重要政策目標，第一是進一步加強消費政策，這可能要求國有投資減少，私人投資增加；第二是理順國有企業關係；第三是確保金融安全，包括加強對某些借貸行為的監管，中國在這方面也取得了巨大進步。

當前全球經濟出現復甦跡象。他指出，亞洲對世界經濟的增長貢獻達到三分之二，而中國本身就為世界經濟增長貢獻了約三分之一。中國正在世界經濟一體化方面扮演重要角色。