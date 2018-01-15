價格貴未必夠暖 香港消委會實測破解保暖衣迷思

香港 01 今 (15) 日報導，香港消基會日前測試 20 款男女裝保暖、防寒長袖內衣，比較其保暖程度、透水氣度、排汗快乾程度和耐用程度。測試結果顯示，不同樣本間的保溫值相差可逾 2 倍。

測試樣本最貴者，是售價 559 港元的「Columbia」(COLM-US)(Omni-Heat Midweight Stretch Baselayer) 男裝保暖衣，雖然價格最高，保溫值卻是所有測試樣本中最低。消委會提醒，產品價格和衣物保溫值，未必有直接關係。

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消委會測試 20 款保暖內衣及運動或戶外活動底層衣當中，結果發現保暖程度懸殊。其中最低和最高保溫值的保暖內衣，分別是 0.12 clo 和 0.23 clo，相差接近 1 倍；運動底層衣樣本的保溫值更由 0.1 clo 至 0.32clo，相差超過 2 倍。

截圖自香港 01 港聞

另外，根據消委會數據，Martini Heat On UXT7104 及 Baleno Thermal Extra 男裝圓領長袖超暖內衣，大約售價是 99 港元 ，為 20 款測試樣本中最便宜，但整體保暖程度分別有 3.5 分及 4 分，總評兩者同樣為 4 分，性價比相對較高。

保暖衣的壽命，也是消費者所關心的，香港消委會測試測試 20 款男女裝保暖、防寒長袖內衣樣本，其中一項是測試樣本在洗濯 30 次後的表現，結果發現絕大部分樣本的保溫值並沒有減少，其中 1 款保溫值反而增加約 1.8 倍。其中，受港人歡迎的日本品牌迅銷 (9983-JP) 旗下的 Uniqlo 保暖衣，亦是「愈洗愈暖」的其中一員。

圖表取自香港 01 港聞

在 16 款「愈洗愈暖」的保暖衣當中，Thermo-wave 旗下產品「Originals Active Base Layer (Men’s)」的保溫值在洗濯 30 次後，由未洗濯前的 0.1 clo，上升至洗後的 0.28 clo，增加約 1.8 倍，升幅最為顯著。

另外，受港人歡迎的日本品牌 Uniqlo 保暖衣亦是「愈洗愈暖」，旗下售價 149 元的保暖衣產品「極暖 Heattech Extra Warm Crew Neck Long Sleeve T-Shirt (Men’s)」，洗濯前保溫值為 0.17 clo，洗濯 30 次後上升至 0.22 clo，整體保暖程度獲 4 分，總評獲 4 分。

為甚麼會出現「愈洗愈暖」的情形？消委會估計，是由於樣本經洗濯多次後，布料的蓬鬆度增加，令纖維間可以保存更多空氣，防止熱量流失所致。