台積電法說本周登場 關注景氣、高速運算需求等四大重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 本周四將召開法說會，市場聚焦四大重點，包含本季展望、7 奈米進度、高速運算進程與南京廠是否有意擴充產能。

台積電上半年營運受惠比特幣需求支撐，可望淡季不淡，法說前股價走勢持穩，站穩 5 日均線上。

台積電將在本周四 (1/18) 舉行法說會，每年年初的法說會，台積電都會定調全年營運展望，及半導體成長率，預期看法將吸引市場高度關注，此外市場還將關注台積電的四大重點。

首先是台積電本季展望，第 1 季多是半導體產業淡季，尤其對台積電而言，美系手機進入旺季後的修正期，拉貨數量減少，影響台積電第 1 季表現，據悉台積電上半年營運可望淡季不淡，動能主要來自比特幣相關需求支撐，也顯示高速運算需求仍持穩，非如日前外資點名看衰的情形。

除比特幣外，非蘋晶片今年也傳拉貨動能平淡，由於第 1 季 MWC 展在即，各非蘋手機廠新機動向引起市場關注，若各家仍處於庫存調整期，預期對台積電拉貨動能仍有阻礙。

再者，台積電 7 奈米已在上季開始小量量產，今年 7 奈米最新進度，同樣是法說重點，此外台積電也耕耘 22 與 12 奈米製程，新製程進度與接單情形，同樣是焦點之一。

另外，台積電南京廠可望提前至上半年產出，預期產能很快就會被塞滿，後續是否再擴產能，也是法說關注重點。

若投資人看好台積電後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：台積電兆豐 75 購 04(065948-TW)、台積電日盛 74 購 01(067298-TW) 與台積電國票 75 購 01(068491-TW)。