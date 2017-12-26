中國昆山整治汙水傳270家企業受影響 日月光、富士康、台玻也中槍

新浪財經今 (26) 日援引澎湃新聞報導指出，2017 年已近年底，江蘇省昆山市為了保證該市河流的國省考斷面的水質達到國家下達的年度考核要求，12 月 24 日下達緊急通知，要求該市範圍內的 270 家企業全面停產，受波及台商，根據昆山 - 大陸台商名錄會員清單，有 145 家台商受影響，包括日月光 (2311-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、捷安特 (9921-TW)、台玻 (1802-TW)、仁寶 (2324-TW) 等。

昆山高新區安全生產監督管理和環境保護局副局長周國華證實了通知的真實性，但表示，廠區並非全面停產，而只是要求產生廢水的工序減少排放。

報導指出，該通知稱，近期，昆山市的自動監測數據顯示，該市的國省考斷面水質較差，達標形勢嚴峻，尤其是趙屯斷面（劣 V 類）、振東渡口斷面（劣 V 類）、千燈浦口斷面（劣 V 類）均無法達到省考要求。

為確保昆山市國省考斷面達到國家下達的 2018 年度考核要求，決定對吳淞江趙屯（石浦）等 3 個斷面所屬流域工業企業自 2017 年 12 月 25 日起至 2018 年 1 月 10 日期間實施全面停產。到期視水質情況，決定是否延期。對吳淞江、太倉塘、千燈浦沿線閘門全部關閉，泵站禁止排水。

報導指出，昆山高新區安全生產監督管理和環境保護局副局長周國華證實了通知的真實性，但表示，廠子並非全面停產，而只是要求產生廢水的工序減少排放。

詳細受影響 270 家企業名單。