冰火五重天！美國多地氣溫創新低 澳洲忍受80年來最熱夏天

摘要：美國部分地區風寒指數低至零下 73 攝氏度，而悉尼氣溫達到 47 攝氏度，二者溫差高達 120 攝氏度。

當數百萬美國人因致命嚴寒而瑟瑟發抖時，地球另一邊的澳洲民眾則忍耐着近八十年來最高氣溫。

分析師認為，嚴寒天氣將對冬小麥產生嚴重威脅。

美國東海岸部分地區低溫破紀錄

受「炸彈氣旋」影響，美國東海岸部分地區氣溫打破近百年來最低紀錄。

根據美國國家氣象局，伯靈頓、佛蒙特州和緬因州的波特蘭氣溫都創下紀錄新低。其中，伯靈頓氣溫低至華氏零下 20 度，與 1923 年的紀錄相比，還要低 1 華氏度；波特蘭氣溫則達到華氏零下 11 度，打破了 1941 年的歷史紀錄。

此外，馬薩諸塞州 Worcester 以及康涅狄格州 Hartford 的氣溫已經降至華氏零下 9 度，後者刷新了 1912 年的最低氣溫紀錄；波士頓氣溫降至華氏零下 2 度，追平 1896 年創下的低溫紀錄；羅德島州 Providence 氣溫僅華氏零下 3 度，打破歷史紀錄，西弗吉尼亞州部分地區氣溫也創下紀錄新低。

紐約的肯尼迪機場在上周四和周五關閉，周六則迎來了零下 13 攝氏度的紀錄低溫。

值得注意的是，位於美國東北部新罕布什爾州的華盛頓山，風寒指數低至零下 73.3 攝氏度，該山峰以氣候條件惡劣聞名，海拔高度 1917 米。華盛頓山的風寒指數，甚至低於南極和北極——北極格陵蘭島 Pituffik 以及南極科考站 Scott-Amundsen 的風寒指數約零下 23 攝氏度。

投資者擔憂極端天氣下農作物受損、出口遭延遲，主要農產品期貨價格上漲。

美國平原地區，大硬紅冬小麥價格漲至六周以來最高水平，牛肉價格則飆升至七周以來高點。

芝加哥 Daniels Trading 高級經紀人 Craig Turner 在給客戶的報告中稱，惡劣天氣對冬小麥構成嚴重威脅，「我們到春天才能知道相關農產品受損的程度。」

在北美地區，「炸彈氣旋」主要由冷空氣與大西洋上的暖濕空氣相遇而形成。央視新聞此前介紹稱，本次襲擊美國東北部的炸彈氣旋，在 21 個小時內氣壓降低了 53 百帕，約合標準大氣壓的 5.23%，這一氣壓降低速度創美國近年之最，因此它帶來的降雪量很可能也將異乎尋常。

（「炸彈氣旋」後，美國遭遇嚴寒，圖片來自視覺中國）

澳洲氣溫接近八十年來最高

與陷入嚴寒的美國截然相反，位於南半球的澳洲則迎來幾十年來難得一見的高溫天氣。

悉尼的氣溫在周日飆升至 47.3 攝氏度，接近八十年來最高氣溫。1939 年，悉尼氣溫達到歷史最高水平，為 47.8 攝氏度。

這意味著，美國東海岸（以風寒指數計）與澳洲東海岸之間的溫差，高達 120 攝氏度。

（到海灘避暑的澳洲民眾，圖片來自視覺中國）

『新聞來源／華爾街見聞』