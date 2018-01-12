花旗2018年油市最大黑天鵝：伊朗

布倫特原油一度衝破 70 美元關口，為 3 年來首見，滙通網 11 日報導，油價觸及自 2014 年以來的最高水平，表明主要產油國的減產努力正在發揮作用，而原油需求也依然強勁。 但據花旗周二晚間發布的一份全球大宗商品報告顯示，2018 年石油市場可能將飛出多隻黑天鵝。

在花旗集團大宗商品全球主管愛德華 · 莫爾斯 (Edward Morse) 的領導下，分析師們研究了可能導致 2018 年大宗商品市場脫軌的事件。 該團隊把注意力集中放在了石油市場上，並列出了可能出現的黑天鵝事件，以及它們發生的可能性。 花旗報告中，列出了每一個黑天鵝事件發生的可能性 (從 1 到 10，數字越大發生的可能性越高)。

黑天鵝一：伊朗核協議瀕臨瓦解 可能性：6 分

聯合全面行動計劃於 2015 年由伊朗與聯合國安理會五個常任理事國以及德國共同簽署，俗稱「伊朗核協議」。該計劃允許取消對伊朗的國際制裁，但伊朗須保證遵守對其核計劃的限制。

然而，美國總統川普卻對 「伊朗核協議」 提出了異議，並於 2017 年 10 月威脅將要廢除該協議。 因此，花旗表示，石油市場的一大「黑天鵝」將是 「 伊朗核協議 」 的瓦解以及美國將重新制裁伊朗，並可能對其加大制裁。

此舉將可能使伊朗原油出口量每天至少損失 50 萬桶，尤其是影響出口韓國，日本以及一些歐洲國家。 花旗表示，石油輸出國組織 (OPEC) 和其他產油國正在減產，加上美國方面的壓力將使市場原油供給減少，原油價格因此將上漲 5 美元每桶。

黑天鵝二：美國對伊朗和真主黨實施新的制裁 可能性：7.5 分 (美國對伊朗新制裁立法)

花旗在報告中指出，儘管其他簽署方 (中國，法國，德國，俄羅斯，英國) 持反對意見，但川普卻一意孤行，試圖對伊朗的導彈計劃以及其在該地區的敵對行為實施新的制裁。

花旗認為，美國試圖加強對伊朗的制裁可能針對的是伊朗政權，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊，真主黨，以及他們在海外擁有和運營的公司。 花旗表示，伊朗境內有人反對該協議，認為它並沒有給伊朗帶來任何的經濟利益。如果美國對伊朗加大制裁，那麽可能向這些人提供了退出協議的藉口。這樣先前因該協議終止的美國對伊朗的制裁法律將會全部恢復。

花旗表示，此舉帶來的影響與黑天鵝一的影響類似，即市場原油供應的減少，並且革命衛隊和真主黨在伊朗的影響力將增大。

黑天鵝三：OPEC「脆弱五國」供應中斷風險增加 可能性：4.5 分

花旗指出，全球原油供應中斷在 2017 年 9 月觸及五年低點後，在 2018 年再次出現的可能性大幅增加，尤其是來自 OPEC 國家的原油供應中斷。

花旗表示，2017 年全球原油供應中斷量為 200 萬桶 / 日，但一旦脆弱五國 (伊朗，伊拉克，利比亞，奈及利亞，委內瑞拉) 因經濟和政治動蕩出現供應中斷，那麽這個中斷量將超過 300 萬桶 / 日。

花旗表示： 「 如果這種情況發生在 2018 年，特別是 2018 年上半年，那麽油價很可能會在每桶 70-80 美元 」 。

黑天鵝四：非常規原油的復仇或撤退 可能性：不一定

儘管美國石油產量上升的影響一直存在，而且 OPEC 減產協議結束後，市場將作何反應也是個未知數，但是 OPEC 與其他產油國的減產協議卻是油價復甦的主要原因。

但花旗表示，石油市場因美國頁岩油產量，以及 OPEC 方面的不確定性，供應前景也變得不明朗，而這會帶來油價幾種不同的表現。

花旗表示，美國頁岩工業超預期生產或低於預期生產出現的可能性相當，所以給個 5 分。分析師們表示，2018 年，美國頁岩油可能超預期增產 100-120 萬桶 / 日或更多，也可能比花旗預期的增產 80-100 萬桶 / 日少，僅增產 60-80 萬桶 / 日。

花旗認為，OPEC 和其他產油國提前結束減產，迅速恢復原油供應的可能性相當小，所以給個 4 分。而 2018 年 6 月 OPEC 會上，各產油國是否會決定結束減產也是不確定的，所以給個 5 分。

報告指出，OPEC 和其他產油國可能會在 2018 年 6 月的會上決定提前結束減產協議，並有可能迅速恢復原油供應，但是它們也有可能減產到 2018 年底，甚至更久。

那麽，油價會怎樣呢？

OPEC 和其他產油國在產量上的決定，以及今年頁岩油的產量都將決定油價的走向。但花旗對這方面的表述卻是模擬兩可。

報告指出，OPEC 和其他產油國以及頁岩生產商的潛在活動，可能導致石油市場供需失衡，那麽可能意味著，到 2018 年年中，原油庫存將開始強勁增長，即便 OPEC 和其他產油國持續減產，頁岩油的增長勢頭仍將強勁。這可能會使布倫特原油價格回落至 50-60 美元的水平，並加速重返 40-50 美元的區間。

另一方面，如果頁岩油產量表現不佳，OPEC 和其他產油國減產意願強烈，那麽原油庫存將持續下降，市場將更加收緊。這樣布倫特原油價格即使沒有原油供應中斷的影響，也能穩定在 70-80 美元的範圍。