人行官員稱中國當前貨幣信貸運行正常 M2增速略低或成新常態

中國央行調查統計司司長阮健弘 12 日表示，去槓桿和金融監管逐步加強背景下，存款派生減少，加上財政性存款年比增加，導致 2017 年末 M2 年比增速下降，這不會影響到實體經濟，未來比過去低一些的 M2 增速可能成為新的常態。

《上海證券報》援引她在年度金融數據發佈會上的講話，她表示，當前貨幣信貸運行總體正常，央行將繼續實施穩健中性的貨幣政策，管住貨幣供給總閘門，保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長，保持流動性合理穩定。「2017 年 M2 增長 8.2%，比上年有所下降，主要就是反映去槓桿和金融監管逐步加強背景下，銀行資金運用更加規範，金融部門內部資金迴圈和嵌套減少，由此派生的存款減少。」



她表示，總的看，這些有利於金融機構保持穩健經營，降低系統性風險和縮短資金鏈條，不會對實體經濟造成大的影響。從 12 月看，由於前期貸款擴張較快，年底銀行貸款等資產擴張理性減緩，存款派生也相應有所放緩；此外，2017 年財政收入形勢較好，財政性存款較上年多增，由於財政性存款不統計在 M2 中，也暫時性地產生下拉 M2 的作用。「估計隨著去槓桿的深化和金融進一步回歸為實體經濟服務，比過去低一些的 M2 增速可能成為新的常態。」



她提到，隨著市場深化和金融創新，影響貨幣供給的因素更加複雜，例如貨幣市場基金快速發展對存款的分流作用可能持續存在等，M2 的可測性、可控性以及與經濟的相關性亦有下降，對其變化可不必過度關注和解讀。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』