貿易戰前哨？美國初步調查認定中國鋁合金板存在傾銷和補貼

《財華網》報導，美國國際貿易委員會 (ITC)1 月 12 日投票一致通過，支持美國商務部自發對進口自中國的普通鋁合金板繼續展開反傾銷與反補貼稅的雙重調查。

據初步調查結果顯示，來自中國的鋁合金板進口傷害美國生產商，存在傾銷和政府補貼問題。美國鋁業協會隨後發布聲明贊同這一決定，總裁暨執行長 (CEO) 布拉克 (Heidi Brock) 表示，來自中國的不公平進口實踐在最近幾年嚴重傷害美企普通鋁合金板生產，會員企業已經在參與這項“雙方調查”，希望令美國市場定價更為公允，支持美國企業通過投資來增加競爭力。



不過，國家海洋製造商協會則稱，這個決定對美國造船企業是不幸的消息，鋁製品是總價值 30 億美元的休旅造船領域重要一環，該領域支持 65 萬個美國工作崗位。



協會總裁達米瑞奇 (Thom Dammrich) 提到，這個決定會顯著提升用來建造 11.1 萬個浮船和漁船的用鋁成本，約占新增動力船銷售的 43%。



《華爾街見聞》報導，美國商務部在去年 11 月 28 日宣布，將針對進口自中國的普通合金鋁片自發開展反傾銷與反補貼稅的雙重調查。2016 年此類商品的進口價值為 6.0360 億美元，可能徵收的反傾銷稅額為 56.54%-59.72%，與去年 4 月起針對中國鋼鐵和鋁產品的 “232 調查” 無關。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』