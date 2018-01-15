中國消費追上美國 恐成川普實施貿易戰一大劣勢

美國總統川普數度表明，中國是美國的「經濟敵人」，但如果要打貿易戰，美方將面臨一大不利因素，在於中國消費力的崛起。

據《華盛頓郵報》近日報導，消費主義的強大力量，已經助中國掌控了一大優勢。據日本瑞穗銀行預測，今年中國國內零售額將略超 5.8 兆美元，與美國相當。

與 10 年前相較，這個改變令人吃驚，10 年前中國的零售銷售額僅有美國的 4 分之 1。

中國中產階級快速崛起

改變的力量來看中國快速崛起的中產階級。中國人的平均年收入，由 10 年前的 2000 美元，成長至 8000 美元以上，也讓他們迫切購買品牌服裝、汽車和手機等各式產品，上海現在也被時尚界稱為「東方巴黎」。

中國消費將追上美國 (圖表取自華盛頓郵報)

瑞穗中國首席經濟學家沈建光指出，中國快速增長的國內市場，改變了中美的權力平衡，美國第一次在潛在的貿易戰中，與同等規模的市場打交道。

雷根在 1980 年代對日本半導體施加關稅，可能是川普想仿效的榜樣。但不同的是，美國當時的經濟遠大於日本，但現在與中國的市場規模已接近相等。

退出 TPP 是送大禮給中國

曾任老布希總統時代經濟顧問 Olin Wethington 指出，如果川普真想要在貿易上與中國一戰，那麼將需要槓桿與盟友。但大企業恐怕很難支持，例如，沈建光指出，通用汽車 (GM-US)、波音 (BA-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等公司的銷售額，都有 20% 以上來自中國，這給了中國巨大的議價能力。

麻省理工經濟學家 David Autor 認為，美方仍握有實質的優勢，因為中國很大部分 GDP 仍靠出口，而美國目前占中國出口的 19%。不過 Autor 表示，無論川普想做什麼，他已經送出一個巨大的禮物，就是退出 TPP (跨太平洋夥伴關係)。

Autor 說：「自 2001 年中國加入 WTO 之後，這是給中國最好的禮物。如果你想要找美國在全球衰退的拐點，我們可能會指向撕毀 TPP。」