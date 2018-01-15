分析員﹕港股可高開 支持位再上移至31200點

美國三大指數於上周五再次一同高收，道瓊斯指數更再創新高，市場人士認為大市今日可高開，支持位可以上移至31200點。

道瓊斯指數收市報25803點，升228點或0.9%，標準普爾指數收市報2786點，升19點或0.7%，納斯達克指數收市報7261點，升49點或0.7%。

英國富時指數收市報7779點，升16點或0.2%，德國DAX指數收市報13245點，升42點或0.3%，法國CAC指數收市報5517點或29%。

港股在美預託證券(ADR)於上周五普遍高收，匯豐控股(00005-KH)ADR折合收市報85.79元，較本港收市價高於2.5%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折呎收市報12.61元，較本港收市價高0.9%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.58元，較本港收市價高1%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報6.01元，較本港收市價高1.4%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市可以高開，預料後市支持位可以上移至31200點，並預期後市仍有上升空間。

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