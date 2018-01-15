【統一證券】盤前分析－大立光領軍反攻、多頭持續擇優操作



◆盤勢分析

美股持續創高強勢表現，台股也在股王大立光法說會穩定軍心下，帶領電子族群止跌翻揚，也使台股短暫整理後重新蓄勢衝擊高點。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分。繼富國銀行、CNBC、波音之後，全球最大的零售巨頭沃爾瑪 (Walmart) 也宣布，由於稅改為其預計增加的競爭力及發展機會，將提高員工最低薪資至每小時 11 美元，並增加員工福利方案；在美國稅改方案利多帶動下，各大企業紛紛針對員工薪資作上調，使美國可望由於購買力提升而延續整體產業發展，並有利於美股後勢表現。

第二、上證指數連續第十一個交易日收漲，創下 1992 年以來最長的連續上漲紀錄；由於在岸人民幣大漲近 350 個基點突破 6.47 元關卡，創下近四個月來最高，受到人民幣升值帶動，雄安、地產、鋼鐵等族群概念強勢走揚，有利於陸股後勢上漲動能之延續。

第三、技術面觀察。上周五台股出現實體紅 K 使指數站上短中長期均線之上，重返強勢多方型態，外資期貨積極偏多操作，且 KD、MACD 指標仍未有轉弱跡象，且量能穩健加溫並未失控，應逢低擇優偏多佈局。

第四、上周五盤面觀察。歐系外資發布報告調高晶電評等，並看好晶電於 VCSEL 領域發展，帶動股價強勢漲停，同屬 LED 族群的宏齊、光頡、隆達、百鴻、榮創等也皆拉出 4% 以上的漲幅；大立光於法說會後，法人多維持原先評等，在上季財報優於預期帶動下，股價強勢漲停，二線光學族群的新鉅科、佳凌、玉晶光、先進光也隨之走強上攻。

