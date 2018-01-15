【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆股王漲停，台股上漲

美股主要指數揚升創高，加上大立光獲利亮眼，股價漲停，加權指數早盤開高走高，收盤上漲逾 73 點。終場台指期上漲 77 點 (+0.71%)，逆價差 7.96 點，電子期上漲 5.1 點 (+1.15%)，逆價差 0.17 點，金融期上漲 3.4 點 (+0.28%)，逆價差 1.36 點，非金電期上漲 29 點 (+0.23%)，逆價差 1.37 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 1282 口，淨空單部位 4690 口；投信淨空單減少 1171 口，淨空單部位 31731 口；外資淨多單增加 2609 口，淨多單部位 55077 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收紅 K 棒，週線收長下影線黑 K 棒，各主要天期均線走揚，籌碼面部分，單日成交量能 1266 億餘元，外資上市現貨賣超金額約 2.17 億元，期貨未平倉淨多單 55077 口，外資現貨多單小幅減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.76 變動到 1.92，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10,900 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 181,959 口。

