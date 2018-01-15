台股盤前—美股再攻高 本周聚焦台積電法說 多方力拚站上10900點

台股上周五一度再戰 10900 點，本周權值王台積電即將召開法說會，預期第 1 季營運可望不淡，另外電視面板解析度持續提升，將逐步往 8K 走，台面板廠直接受惠，多利多加持下，加上美股再衝高，且台指期本周將結算，外資仍有逾 5 萬口多單，指數仍偏多看，多方力拚站上 10900 點。

台積電法說本周四將登場，外資率先發布看法，預期受惠 HPC 與 3D 感測相關，本季營收表現可挑戰歷年同期高點，季減幅約 4-5%，市場將關注幾大重點，包含智慧手機動能、HPC 狀況、7 奈米進度、今年股利可能發放的金額等問題。

半導體廠除台積電營運展望受矚，今年全球晶圓廠持續擴充產能，將帶動台灣相關設備廠營運，包含帆宣、盟立與聖暉等，去年營運表現亮眼，營收皆破百億，今年將持續受惠擴產趨勢帶動，營收將再挑戰新高。

面板廠也同樣有利多，電視面板解析度往 8K 移動，今年 CES 展已有多家品牌廠展出相關產品，可預期台面板廠將同步受惠，友達將成贏家，股價表現將相對有機會。

MWC 將在今年 2 月底開展，品牌手機廠包含宏達電、三星與 SONY 等，都力推中階機種，新機齊發帶動下將有助相關供應鏈營運，手機供應鏈營運表現仍可期，包含可成、雙鴻、晶技、華冠與仁寶等。

整體而言，台股持續維持偏多格局，本周雖有台指期結算干擾，不過外資淨多單達 5 萬多口，仍有助盤勢表現，指數上周五一度挑戰 10900 點，本周在蘋概與台積電等重量級個股法說帶動下，指數仍可穩步向上。