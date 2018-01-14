【香港地產】中原預測1月錄6,800宗 按月微跌5.0%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至1月10日，2018年1月份的樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫時錄得2,436宗，總值209.7億元。 預測全月登記錄6,800宗及700億元，較2017年12月份的7,158宗及866.4億元下跌5.0%及19.2%。適逢12月聖誕傳統淡季，發展商減慢推盤步伐，以致1月份的登記宗數輕微下跌，但仍然迫近7,000宗水平。

金額方面，由於12月份錄得合共逾200億元的領展商場登記，以致1月份的金額下跌約兩成。若扣除領展的登記，1月份的金額將創下自2017年6月份739.3億元後7個月新高，主要是工商舖有多宗大額登記推高所致。

一手私人住宅方面，1月份暫錄得269宗，總值56.9億元。預測整月登記為650宗及100億元，將較12月的1,276宗及208.2億元下跌49.1%及52.0%。12月份發展商減慢推盤步伐，以致1月份的登記宗數創自2016年12月443宗後13個月新低，金額則創自2017年1月份93.8億元後12個月新低。

2018年1月份暫時最高登記宗數的新盤是南昌站匯璽II，暫錄66宗總值9.0億元。第二為何文田皓畋，暫錄17宗總值3.1億元。第三為荃灣海之戀．愛炫美，暫錄15宗總值3.1億元。

二手私人住宅方面，1月份暫錄得1,336宗，總值104.8億元。預測整月登記為3,900宗及310億元，將較12月的3,784宗及298.8億元上升3.1%及3.7%。聖誕長假期間，二手成交沒有減少，買賣連續3個月徘徊於4,000宗水平附近，顯示二手樓市氣氛持續暢旺。

大型屋苑方面，2018年1月份嘉湖山莊暫錄得21宗買賣登記。而沙田第一城16宗、美孚新村14宗、及太古城12宗。

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