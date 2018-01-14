香港動用200億開展26工程推動全民運動

香港政務司司長張建宗在網誌表示，政府積極推動及支援體育項目全面發展，現正全力推行的「體育及康樂設施五年計劃」。計劃動用200億元，在未來5年逐步開展26個工程項目，大量增加和改善地區康體設施，推動全民運動。

全文如下：

2017年是香港體育界的豐收年。我們的運動員表現出色，發揮高水準，在國際大賽表現卓越，包括在保齡球、游泳、劍擊、桌球、壁球、乒乓球、拳擊、單車、田徑、滑浪風帆、羽毛球等項目，為香港創造歷史佳績，進一步證明香港體壇的實力及潛質。相信全港市民跟我一樣，深感欣喜及驕傲。

特區政府積極推動及支援體育項目全面發展。值得注意的是現正全力推行的「體育及康樂設施五年計劃」。計劃動用200億元，在未來5年逐步開展26個工程項目，回應市民需求，大量增加和改善地區康體設施，推動全民運動。

計劃包括兩個運動場、九個足球場、一個體育館、四個游泳池場館、兩個草地滾球場、一個單車場、四個網球場、11個戶外籃球場及20個休憩用地共54項設施。

此外，特區政府將會為15個體育及康樂設施項目進行技術可行性研究，當中包括香港大球場重建項目，以及馬鞍山白石體育園項目等，涵蓋全港18區。

另一個萬眾期待的啟德體育園(體育園)，工程正進行招標，預計可於今年(2018)下半年動工，2022至2023年間完成。體育園將會是香港最大型的綜合體育設施，達致國際級水平，是一大亮點，有助吸引更多國際級體育項目和賽事來港，推動體育發展普及化、精英化和盛事化。

除了增加和改善康體設施，我們要思考如何利用有限的土地空間及現有設施，提供數量更多和覆蓋範圍更廣的體育場地。試想想，市民在周末假期如能到住所附近的學校進行體育運動，既方便又能盡用場地，同時增加地區歸屬感，確實更有效推動全民運動。

「共享體育設施」的概念，正正是朝這方向發展的一條新出路。教育局與民政事務局於2017/18學年起推行「開放學校設施推動體育發展計劃」，鼓勵公營學校開放學校操場及活動室等設施，讓外間體育團體舉辦體育活動。

在這計劃下，如公營學校將設施租予認可的體育團體，除可在現行教育局租用學校設施指引下徵收費用外，亦可獲教育局及民政事務局發放津貼，以便學校可以聘請額外人手、支付額外水電開支、加強管理和保安、進行小規模維修等。

參與學校可於2017/18學年，獲發首個活動二萬元的津貼，其後每個活動則可獲發津貼一萬五千元，上限為每間學校每學年八萬元。

現時推行計劃的進展良好，教育局已於去年6月邀請公營學校參加計劃，現階段約30項代表隊訓練、青苗訓練及地區體育活動於2017/18學年在學校進行。活動由10個體育團體主辦，涵蓋11個運動項目，受惠人次近800人。

教育局於去年11月邀請公營學校提交本學年第二輪申請，反應正面，令人鼓舞。目前兩輪申請合計共超過130間公營學校表示願意參與計劃開放學校設施予體育團體，當中包括約70間中學及60 間小學，遍佈港島、九龍、新界共18區，當中48所來自16區的官立學校，顯示特區政府發揮積極帶頭作用。

民政事務局現正處理體育團體提交2017/18學年的第二輪申請。有意參加計劃的體育總會和其屬會會員、地區體育會及其他符合資格的體育團體請在2月7日前向教育局遞交「體育團體租用申請表」。我們鼓勵體育團體直接聯絡學校，以便了解更多有關設施開放詳情。

政府一直鼓勵學校向校外團體開放設施，作為一項加強學校及社區合作的措施。雖然計劃於本學年只邀請公營學校參加，但有直資學校也有開放設施予體育團體。位於天水圍的和富慈善基金李宗德小學就是一個好例子。該校從去年開始，嘗試開放校內25米的游泳池予體育團體作非牟利活動使用，實行社區資源共享的理念。

教育局及民政事務局會向參與計劃的公營學校和體育團體收集意見，繼續優化計劃。教育局正考慮下學年將計劃擴展至直資學校，進一步落實「共享體育設施」的概念，並希望有更多體育活動可以利用學校設施進行。

這項措施可達到「三贏」的效果，即提升校園體育文化，加強學校及社區合作，以及充分善用空間，促進全民運動。

「共享」概念同時體現互相協作，社區共融的一面，包括民、官、學三方一同跳出傳統框架，通過跨局及跨部門互相合作，以整體社會利益出發，充分利用社會資源和設施。

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