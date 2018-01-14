台股高檔整理 後市留意3大風險

國際股市續強、指標股財報利多效應，資金行情推升加權指數走勢，台股 12 日終場上漲 73.9 點，以 10883.96 點作收。展望後市，法人估計，台股仍處高檔震盪整理，建議投資人留意弱勢美元對外銷的衝擊、漲價效益是否抑制消費，以及美國財報公布期等 3 大風險。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，搭配現階段的匯市環境，資金動能充沛，仍是支撐台股向上的主要力道。根據證交所統計，儘管本周外資呈現微幅調節，元月以來外資累積買超逾 200 億元，顯示資金面仍相對看多。

基本面上，近期市場有雜音干擾，其中在手機需求方面，雖有可能持續鈍化，但仍須關注手機銷售量變化與市場預期，是否出現較大落差；另外有稅務政策等潛在影響、部分科技股訂單，可能受比特幣因金融監管趨嚴、需求被壓抑等影響，盤勢波動整理機會較大。

展望後市，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，投資人需留意弱勢美元對外銷的衝擊，包括對毛利率不利與業外匯損產生；漲價效益從上游蔓延至中下游，是否產生抑制消費的副作用；美國股市進入財報公布期，若回檔整理恐將影響台股走勢。

投資策略上，廖哲宏表示，科技主流上大致不變，建議可關注具備長線成長趨勢、受惠於漲價題材的族群，包括 3D sensing 新應用、雲端伺服器、人工智慧、高速運算以及汽車電子化等族群。