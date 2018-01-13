NBA／一萬種惹怒詹皇的方法史蒂文森最新力作

還記得前一場對暴龍隊，騎士隊主將「小皇帝」LeBron James 在比賽中對球員破口大罵，企圖激勵球隊士氣，不過騎士隊還是以大比分落敗，今（13）日騎士隊再度出戰溜馬隊，結果 LeBron James 又生氣，他生氣不是因為球隊以 95:97 落敗，而是比賽中「死對頭」 Lance Stephenson （史蒂文森）一直對他有「侵略性的防守」，讓他生氣回擊，還吞下技術犯規。

Lance Stephenson 曾在 2014 年東區季後賽對 James 使出「吹氣防守」，引發兩人恩怨情仇，他也曾多次批評 James，兩人感情似乎不是很好。

這場比賽關鍵在於第四節剩下 8 分鐘時，Stephenson 投進超前三分球，他誇張似的慶祝後，就展開積極防守，結果 LeBron James 受不了他一再挑釁，最後跟裁判也有了意見，並且憤怒萬分。

騎士隊 3 連敗，LeBron James 全場 27 分、11 助攻、8 籃板表現，仍無法幫助球隊贏球。

LeBron James 也在最後 2 秒「絕殺」機會出手沒進，把勝利拱手讓給溜馬隊。

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