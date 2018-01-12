合勤控攻電信市場 2018 CES推新品

合勤控 (3704) 旗下合勤科技攻電信市場，看好 4K 影音、虛擬實境 (VR) 及擴增實境 (AR) 將帶來的寬頻傳輸速度與家庭連結的無限可能，2018 CES 美國消費電子展出可讓光纖和銅纜寬頻速度超越 Giga 等級的「Giga-Next」解決方案，以及專為電信服務供應商打造的家用無線網路解決方案「Multy Pro」。合勤表示，2018 CES 美國消費電子展也將重點展出以 XGS-PON、NG-PON2 光纖、G.fast Amendment 3 和 802.11ax 等技術應用的管理解決方案，及供消費者使用的「Multy X 三頻全覆蓋無線延伸系統」，與提供給企業用戶的「Nebula 商用雲端網路解決方案」等展示。



合勤表示，Giga-Next 解決方案能幫助電信服務供應商滿足愈來愈多智慧家庭因 4K、虛擬實境 (VR) 及擴增實境 (AR) 所帶來的頻寬與效能需求；XGS-PON 和 G.Fast 平台可讓電信服務供應商利用現有的基礎設施投資，有更廣泛的選擇和靈活性，並能在未來提供更先進的服務。



Multy Pro 解決方案為一整合硬體、軟體和行動 APP 的高效能管理型 WiFi 系統，其自動配置功能可大幅節省電信服務供應商的設置時間，遠程管理功能搭配 Multy Pro 的 APP，則可讓用戶自行操作一些簡單的管理功能，減少電信服務供應商的電話或安排人車出勤支援等成本。



合勤科技美國資深副總 Brian Feng 指出，4K 影音、虛擬實境 (VR) 及擴增實境 (AR) 將帶來寬頻傳輸速度與家庭連結的無限可能，而這也為電信服務供應商帶來商機。希望藉由這次 CES 展會，讓電信服務供應商能夠進一步了解我們正在開發的解決方案，並幫助他們繼續擴大服務範圍、提高客戶滿意度，進而提高營收。



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