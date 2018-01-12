衝刺5G 愛立信攜高通、電信大廠展示5G NR多廠互通性連接

愛立信與高通技術 (Qualcomm Technologies) 攜手 AT&T、Verizon、NTT DOCOMO、Orange、SK 電信、Sprint、Telstra、T-Mobile US、和 Vodafone 等全球電信大廠，聯合展示符合 3GPP 非獨立（Non-Standalone，NSA）5G NR 的多廠互通性連接展示。

全球多家行動通訊大廠在瑞典希斯塔 (Kista) 的愛立信實驗室，與位於美國紐澤西州的高通 研究實驗室中，完成符合 3GPP 標準、以非獨立 5G NR 為基礎的多廠互通展示。

共同參與這次里程碑展示的廠商包括愛立信與高通旗下高通技術（Qualcomm Technologies），及 AT&T、NTT DOCOMO、Orange、SK 電信 、Sprint、Telstra、T-Mobile US、Verizon 和 Vodafone 等電信商。

愛立信指出，這次展演實現在 6GHz 以下及毫米波頻段的端到端 5G NR 系統，並採用愛立信的 5G NR 預商用化基地台和高通的 5G NR 終端設備原型；這次互通性連接演示為推動 5G 標準化試驗及商用的重要里程碑，並為產業間協力加速 5G NR 在 2019 年完成商用網路部署的一部分合作。

愛立信表示，這次演示，展現各家行動通訊大廠共同戮力為推動符合 5G 標準的商用基礎設施及終端設備而鋪路。同時，愛立信的 5G NR 預商用化基地台和高通的 5G NR 終端設備原型將可支援全球電信商在各自的網路上進行測試。

愛立信表示，這次互通性開發測試 (IODT) 為針對在 3.5GHz 與 28GHz 頻段運行的低層數據連接所進行，這些甫完成標準化的層級為 5G NR 的基本結構單元。

非獨立 5G NR 將利用現有 LTE 無線和演進式核心網路，作為行動管理和網路覆蓋的支柱，同時增添全新 5G NR 無線接取載波，預計在 2019 年可支援部分 5G 應用。

