【華冠投顧】 林驛銘:股王大立光漲停，台股下周再戰高點?小心迴光返照!

近期新台幣升值，外資熱錢湧入，推升大盤指數漲到 10934 點，不過到了本周當新台幣止升回貶後，台股一度回跌到 10770 低點，到周四價跌量縮下，新台幣又止貶，指數周五拉高上漲 73 點，以 10883 點作收，成交量 1266 億元，呈現價漲量增格局。週線來看，則是拉出下引線的十字上漲 4 點 K 棒，直逼 10934 高點。

新台幣已經都大幅升值過了，約 5 角多，本周也已經開始止升，這時外資匯入將會告一段落，甚至出現賣超台股，大家要小心了! 近期台股雖漲，外資在選擇權是做了避險動作的（賣超），等到外資熱錢匯市賺飽後，行情隨時可能反轉而下它們要雙邊賺，因此，現在是非常重要關鍵時刻再次提醒，熱錢行情近尾聲，投資人風險意識一定要有，不要再看指數漲就帶著鋼盔跳進去追逐股價。最近很多族群消息出利多，例: 被動元件產品調漲利多頻傳，結果國巨 (2327)，華新科(2492)，華容(5328)，鈺邦(6449)，信昌電(6173)，金山電(8043)，凱美(5317)，智寶(2375)，大毅(2478) 等本周股價不但沒漲還跌! 投資人操作不得不特別注意!

本週大盤指數漲 4 點，但是投資人持股套牢賠錢是越來越多，建議: 當股價出現轉弱，大戶出貨，該賣就賣! 切記千萬不要加碼攤平! 積極的人建議逢高放空!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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